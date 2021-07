In de provincie Namen is Dinant afgelopen weekend getroffen door hevige wateroverlast. Een moeder en haar 14-jarige zoon zaten twee uur vast in hun wagen nadat een straat veranderd was in een wilde rivier. De vrouw zette bovenstaande beelden van hun bange momenten op Facebook.

De inwoners van de Rue de Philippeville in Dinant zagen zaterdagavond hoe een woeste watermassa het asfalt in stukken opbrak, en 27 auto’s op één grote schroothoop gooide. In een mum van tijd stond de water plots helemaal blank.