14-jarige in Nederland slachtoffer van vermoedelijk lgtbq-geweld

In Nederland is een 14-jarig meisje maandagmiddag in elkaar geslagen. Volgens de plaatselijke politie gaat het om lgtbq-geweld.

De Nederlandse politie is op zoek naar getuigenissen van een mishandeling in Amstelveen maandagmiddag. De vader van de 14-jarige Frédérique deelde maandag op Linkedin wat er met zijn dochter was gebeurd. Volgens hem vroeg een onbekende jongen haar welk geslacht ze had. ‘Dat maakt toch niet uit’, zou ze gezegd hebben. Daarop escaleerde de confrontatie en werd ze in elkaar geslagen, stelt haar vader.

‘Met diverse slagen in haar gezicht brak hij haar neus, diverse tanden, sloeg haar een kaakfractuur en liep ze meerdere ernstige verwondingen op in het gezicht’, klinkt het in het Linkedin-bericht. Ze werd in het ziekenhuis behandeld en moest er een nachtje blijven, maar is nu terug thuis.

De Nederlandse media melden dat de plaatselijke politie een onderzoek is begonnen naar de mishandeling. Het gaat volgens getuigen en direct betrokkenen vermoedelijk om lgbtiq+-gerelateerd geweld, meldt die.