Oproep | Drie generaties zwangerschap

Op drie generaties tijd is er veel veranderd: terwijl de grootmoeder de zwangerschap er vaak tussen alle taken door bij nam, was de moeder doorgaans al iets voorzichtiger met welke activiteiten ze de laatste maanden van de zwangerschap nog deed. Haar dochter – de generatie twintigers en dertigers vandaag – is een pak alerter voor wat ze eet, drinkt en doet. We zijn op zoek naar een dochter (die al moeder is), haar moeder en grootmoeder die over hun zwangerschap willen vertellen in De Standaard. U mag mailen naar Sarah.Vankersschaever@standaard.be , graag met vermelding van een contactpersoon en telefoonnummer.