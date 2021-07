Acteur Michel Van Dousselaere overleden

De Vlaamse acteur Michel Van Dousselaere is maandag overleden. Dat meldt zijn echtgenote. Hij werd 73 jaar.

Van Dousselaere was bekend van onder meer zijn rol als commissaris Roger De Kee in Aspe en Leo Deschryver in Het goddelijke monster. Maar hij speelde in tal van Vlaamse films en series, waaronder Danni Lowinski, De Ridder en Groenten uit Balen. Hij was ook actief als regisseur.

De acteur leed al zeven jaar aan een zeldzame vorm van progressieve afasie, een hersenaandoening waardoor hij zijn spraakvermogen geleidelijk aan verloor en ook fysiek achteruitging.

Ziekte

Van Dousselaere speelde ook in theatervoorstellingen van onder andere Blauwe Maandag Compagnie, De Theatercompagnie en Onafhankelijk Toneel. Zijn laatste rol speelde hij in 2016, in de voorstelling Borgen van het Noord Nederlands Toneel. De periode rond die laatste acteerrol is vastgelegd in de documentaire Michel, acteur verliest de woorden uit 2017, waarin te zien is hoe Van Dousselaere en zijn echtgenote omgingen met zijn ziekte en op zoek gingen naar nieuwe manieren om zich uit te drukken en scherp te blijven.

‘Het begon in zijn job’, vertelde zijn vrouw Irma Wijsman in 2016. ‘Vroeger was Michel fenomenaal in het onthouden van teksten. Vanaf 2014 liep dat plots moeilijker. Hij kreeg het niet meer ingeprent. Ik ­begreep er niks van; tussen ons liepen de gesprekken zoals normaal. Maar ­Michel vreesde voor alzheimer, en daarom lieten we het onderzoeken.’

Twee jaar geleden nam hij noodgedwongen afscheid van het podium. Met zijn echtgenote ging hij in Amsterdam wonen. Van Dousselaere laat naast zijn echtgenote ook een dochter en een kleinzoon achter.