Niet alle kankerpatiënten maken evenveel antistoffen aan na coronaprik

Patiënten die behandeld worden voor kanker maken antistoffen aan na een eerste coronaprik. Maar een tweede prik zorgt niet bij alle patiënten voor extra antistoffen. Dat blijkt uit een studie van UZ Antwerpen (UZA) en Sciensano onder tweehonderd kankerpatiënten.

Mensen met kanker lopen een groter risico om ernstig ziek te worden na een besmetting met het coronavirus, dat covid veroorzaakt. Door hun ziekte én door de behandeling ervan, staat hun afweersysteem onder druk. Ook de bescherming tegen ziekte door vaccinatie kan bij zo’n verminderde immuniteit zwakker uitpakken.

Aan de klinische studies die wereldwijd werden uitgevoerd naar de werkzaamheid van covidvaccins namen geen patiënten deel die op dat moment in behandeling waren voor kanker. Om een zicht te krijgen op de afweerreactie en de bijwerkingen van covid-vaccinatie bij deze patiënten, werden in het UZ Antwerpen 200 kankerpatiënten gevaccineerd met het BioNTech/Pfizer vaccin. Er werden bloedafnames gedaan voor en op verschillende momenten na de vaccinatie.

Afweerreactie

De bijwerkingen van het vaccin bleken voor de kankerpatiënten overeen te komen met die bij gezonde personen. Wat de afweerreactie betreft, was er wel een verschil: de meeste kankerpatiënten maakten wel antistoffen aan na de eerste prik, maar niet altijd meer na de tweede prik.

De vaccinrespons varieerde naargelang de kankertherapie, meldt het UZA in een persbericht. Zo goed als alle patiënten die hormoontherapie, immuuntherapie of doelgerichte therapie ondergingen, hadden een normale aanmaak van antistoffen. Dat was bij slechts bij iets meer dan de helft van de patiënten onder chemotherapie en zelfs maar bij een derde van de patiënten met bloedkanker het geval. ‘Mogelijk zijn deze kankerpatiënten gebaat bij een derde vaccindosis. Verder onderzoek zal uitwijzen of zij op die manier een grotere hoeveelheid antistoffen aanmaken’, aldus Sciensano-onderzoekster Mieke Goossens.

Naast de hoeveelheid aangemaakte antistoffen bepalen nog andere factoren in hoeverre mensen beschermd zijn tegen virale infecties, zoals bijvoorbeeld de cellulaire immuniteit. Dit aspect van de immuniteit van kankerpatiënten tegen covid wordt eveneens verder onderzocht in de Antwerpse studie.