Olympische Spelen zoomen in op prestaties, niet op lichaam van atleet

De uitzendingen van de Olympische Spelen in Tokio zullen vooral focussen op de prestaties van de atleten, en niet op hun lichamen. Het in beeld brengen van de Spelen zal op een meer genderneutrale manier worden aangepakt dan in het verleden, liet de ceo van Olympic Broadcasting Services (OBS), Yiannis Exarchos, weten.

De nieuwe richtlijnen komen niet zomaar uit de lucht vallen. Zondag besloten de Duitse gymnastes om met een full-body suit aan te treden op de Spelen, in plaats van de traditionele gympakken. Ze komen op tegen wat ze de seksualisering van hun sport noemen, en willen alle vrouwen aanmoedigen te dragen waar ze zich comfortabel in voelen.

Exarchos liet weten dat OBS niet verantwoordelijk is voor de outfits van de atleten, maar plande de uitzendingen wel zodanig dat gender stereotypering niet wordt versterkt.

‘Wat we kunnen doen is ervoor zorgen dat onze uitzendingen geen nadruk leggen op de outfits of lichaamsdelen van atleten die kunnen bijdragen tot stereotypering’, zei Exarchos. ‘Sommige dingen die in het verleden gebeurden zal je niet te zien krijgen in onze uitzendingen, zoals close-ups van sommige lichaamsdelen.’

Geen wardrobe malfunction in beeld

Er was eerder al kritiek op de outfits van atleten bij bijvoorbeeld volleybal of gymnastiek, waarbij de outfit van de vrouwen meer blootgeeft dan bij de mannen. Eerder deze maand speelden de Noorse vrouwen tijdens het Europees kampioenschap strandhandbal in Bulgarije tegen Spanje. De match werd achteraf niet om sportieve, maar vestimentaire redenen druk gecommentarieerd.

De tien vrouwen kregen elke een boete van 150 euro omdat ze niet het juiste broekje droegen, dat ‘nauw aansluit, een opwaartse hoek vertoont richting het bovenbeen en langs de zijkant niet meer dan 10 centimeter lang is’. De vrouwen droegen shortjes. De Noorse minister van Sport noemde de boete ‘belachelijk’ en vroeg een verandering in de richtlijnen. De Amerikaanse popster Pink stelde voor om de boete zelf te betalen en liet weten ‘erg trots’ te zijn op de vrouwen.

‘Hoe een verhaal verteld wordt is erg belangrijk, en wij kiezen ervoor op de prestaties van de atleten te focussen’, zei Exarchos. Een mogelijk probleem met een outfit zal dan ook niet getoond worden, om de integriteit van de atleet te beschermen.