De Nederlandse BMX’er Niek Kimmann is maandag tijdens een training op de Olympische Spelen hard gebotst op een overstekende official. Daarbij zou hij een scheurtje in zijn knieschijf hebben opgelopen. Na Annemiek van Vleuten en Mathieu van der Poel is hij de volgende Nederlandse pechvogel.

De 25-jarige BMX’er, die donderdag in actie komt, klapte tijdens een training vol op een overstekende official. ‘Ik botste vol op een official die wilde oversteken. Ik hoop dat hij in orde is’, schrijft Kimmann op zijn Twitteraccount bij een video van het voorval.

Voor veel atleten was het uitstel van de Olympische Spelen een streep door de rekening, maar voor BMX’ster Elke Vanhoof was het haar redding. Door een zware val was ze bijna twee jaar uit met een hersenschudding. Nu vertegenwoordigt ze ons land toch, net als haar vriendin. ‘Het is heel fijn dat we samen naar onze droom konden toewerken.’ Bekijk de video hieronder.