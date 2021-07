De snelste weg naar de juiste hulpverlener

Ziekenfondsen, OCMW’s en CAW’s moeten meer samenwerken om burgers beter te helpen. Minister Beke trekt daarvoor 7,5 miljoen euro uit.

Burgers stappen meestal met één concrete vraag naar de hulpverlening: ze vragen bijvoorbeeld een leefloon bij het OCMW. Maar ­mogelijk heeft diezelfde burger ook een huisvestingsprobleem, zit hij of zij slecht in zijn vel of is er ­sprake van een verslavingsproblematiek. Voor die zaken moet je normaal gesproken bij andere diensten zijn.

Mensen met een complexe problematiek dreigen van de ene hulpverlener naar de andere te worden gestuurd, waar ze telkens weer hun verhaal moeten doen. Of ze komen er niet aan toe en krijgen niet de hulp die ze ­nodig hebben om waardig te ­leven.

Geen nieuw loket

De Vlaamse overheid wil hierop een antwoord bieden met het ­Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO). Het gaat niet om een nieuw loket, burgers hoeven die term – gelukkig – niet te onthouden. Bij het GBO ligt de bal in het kamp van de hulpverleners, het is een methodiek die ze zelf moeten waarmaken. ‘Het is voor veel mensen niet eenvoudig om de weg naar de juiste hulp te vinden. Deze manier van samenwerken biedt oplossingen voor kwets­bare burgers die we op een betere manier kunnen bereiken’, zegt Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V).

In 27 regio’s in Vlaanderen is er vorig jaar al mee gestart, 31 andere krijgen nu de middelen om een GBO te ontwikkelen. Beke trekt er 7,5 miljoen euro voor uit. Daarmee zou heel Vlaanderen en een deel van Brussel gedekt zijn.

In de regio Beringen, Ham, Tessenderlo en Leopoldsburg zitten vier OCMW’s, het Limburgse CAW en de maatschappelijke diensten van de ziekenfondsen mee in het GBO-netwerk dat er voor de eerste lockdown werd ­opgestart. ‘De bedoeling is dat mensen met al hun vragen sneller en beter geholpen worden, om het even bij wie ze eerst aankloppen’, zegt maatschappelijk ­werk­ster Nikita ’t Seyen. ‘Wij zoeken zelf naar de nodige connecties, ook buiten ons eigen netwerk. De cliënt hoeft dat niet meer te doen.’

‘We willen ook de onder­bescherming tegengaan en moedigen straathoekwerkers en ­armoedeverenigingen aan om ons te contacteren als ze zien dat iemand hulp nodig heeft.’

‘Het is vooral belangrijk dat de vele professionals in de eerstelijns zorg elkaar beter leren kennen. Het GBO gaat de verkokering tegen die doorheen de jaren gegroeid is’, zegt ook Kris De Koker van Puurs-Sint-Amands.