Matthias Casse op medaillekoers: Rus wacht in kwartfinale

Judoka Matthias Casse heeft zich geplaatst voor de kwartfinale van het judotoernooi in de klasse tot 81 kilogram op de Olympische Spelen. Die kamp laat niet meer lang op zich wachten. De Hemiksemnaar komt zo steeds dichter bij een medaille.

Matthias Casse, de wereldkampioen en nummer een van de wereld, moet in de kwartfinale de Rus Alan Khubetsov (IJF-8) proberen vloeren.

Casse heeft er al enkele duels opzitten. In de achtste finales nam Casse het op tegen de Zweed Robin Pacek (IJF-28). Casse had tegen de Zweed een golden score nodig om zich te plaatsen voor de kwartfinale Pas na 7 minuten en 11 seconden kon hij de winnende ippon scoren tegen de Zweed.

In de eerste ronde in de klasse tot 81 kilogram versloeg Casse de Puerto Ricaan Adrian Gandia (IJF-33). Casse had ook daarvoor de golden score nodig. Hij won met een ippon na 29 seconden. Na amper 20 seconden kwam Casse al een waza-ari achter. Dat maakte hij snel weer goed, maar pas in de extra tijd kon hij het helemaal afmaken.