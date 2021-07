Nog de hele week wisselvallig

Dinsdag is het opnieuw onstabiel weer met kans op felle buien en plaatselijk onweer. De komende dagen nemen de intense buien geleidelijk af, maar blijft het wel wisselvallig en fris.

Het blijft dinsdag wisselend tot zwaarbewolkt met opnieuw buien vanaf de Franse grens. Deze buien kunnen opnieuw intens zijn met lokaal onweer. Zeer plaatselijk is hagel of zijn er felle windstoten mogelijk, vooral tijdens de namiddag. De maxima schommelen tussen 17 graden in de Hoge Venen en 23 graden in de Kempen. Er staat een matige wind uit zuid tot zuidwest.

De komende avond en nacht neemt de buienactiviteit af in het westen van het land. In het centrum en vooral dan in het oosten vallen er nog enkele buien, maar deze worden minder intens. De minima schommelen tussen 12 en 15 graden bij een matige zuiden- tot zuidwestenwind. Aan zee wordt de wind vrij krachtig.

Woensdag is de atmosfeer nog licht onstabiel. Het wordt wisselend bewolkt met verspreid over het land nog enkele buien, maar minder intens en met een kleine kans op onweer. Tegen de avond wordt het overal droog met opklaringen vanaf het westen. De maxima blijven aan de koele kant en liggen tussen 17 à 18 graden in de Hoge Ardennen en 20 à 22 graden in Vlaanderen. Er staat een matige tot soms een vrij krachtige zuidwestenwind in het binnenland en een vrij krachtige tot krachtige wind aan de kust.

Donderdag valt er lokaal nog wat lichte regen of een bui, maar er zijn ook vaak droge momenten met enkele opklaringen. Het is echter vaak zwaarbewolkt. De maxima schommelen tussen 17 en 21 graden. De wind waait matig, aan zee vaak vrij krachtig, uit het zuidwesten.

Vrijdag verwachten we wat regen, voornamelijk in het westen en het noorden van het land. Het is droger in het centrum en vooral in het oosten van het land. Het blijft fris met maxima tussen 17 en 21 graden. De wind is matig tot vrij krachtig uit zuidwest, ruimend naar west.