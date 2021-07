Premier De Croo ziet grote indoorevenementen doorgaan in het najaar

Gezien de vaccinatiecampagne goed opschiet, gelooft premier Alexander De Croo (Open VLD) dat grote indoorevenementen in het najaar opnieuw zullen kunnen. Dat verklaarde hij op radiozender Studio Brussel.

‘Het is een beetje onzeker, maar als je kijkt hoe snel onze vaccinatie gaat, zijn tegen begin september degenen die volledig gevaccineerd moeten worden volledig gevaccineerd’, sprak premier Alexander De Croo (Open VLD) zelfverzekerd. ‘Tot nu toe is er eigenlijk geen reden om te geloven dat die bescherming niet goed zou zijn’, voegde hij nog toe.

Muziek in de oren van de jongerenzender, die staat te springen om in het Antwerpse Sportpaleis het evenement ‘I want to dance again’ wil organiseren. De jongeren komen echter als laatste aan bod in de vaccinatiecampagne. Het is nog afwachten of de meerderheid van hen dan is beschermd.

• Nederland trekt streep door festivalzomer

‘Je moet met twee woorden spreken, maar ik vind dat we ervoor moeten gaan’, zegt De Croo. ‘Als iedereen gemotiveerd is om gevaccineerd te zijn, dan moeten zulke dingen lukken in de tweede helft van het jaar. Als je dan niet-gevaccineerd naar een evenement gaat, dan is het eigenlijk je eigen risico.’

De uitspraak van De Croo komt er na de annulering van Pukkelpop. De organisatie verklaarde niet over de testcapaciteit te beschikken die nodig was nadat de geldigheidstermijn van PCR- en antigeentests werd ingekort.