Cristiano Ronaldo opnieuw aanwezig bij Juventus, Romelu Lukaku sluit aan bij Inter

De Serie A in Italië gaat half augustus van start, de topclubs mogen alvast opnieuw hun EK-gangers verwelkomen, onder hen ook Christiano Ronaldo en Romelu Lukaku.

Juve-aanvaller Cristiano Ronaldo heeft maandag in Turijn zijn medische keuring doorstaan, samen met vier andere spelers die deelnamen aan het EK. De 36-jarige Ronaldo, die vorig seizoen topschutter van de Serie A werd, staat nog een jaar onder contract bij de Oude Dame. Zondag vloog hij terug naar het noorden van Italië om aan te sluiten bij de voorbereiding van Juventus.

Een honderdtal fans verwelkomden hem in het medisch centrum van de Italiaanse club, namen foto’s en vroegen om handtekeningen, net zoals ze deden voor vier andere Juve-spelers: Dejan Kulusevski uit Zweden, Matthijs de Ligt uit Nederland, Aaron Ramsey uit Wales en de Fransman Adrien Rabiot.

De vijfvoudig Ballon d’Or-winnaar zou een ontmoeting hebben met coach Massimiliano Allegri en de clubleiding in een poging een einde te maken aan de geruchten over een eventuele transfer naar PSG. De voormalige ster van Real Madrid en Manchester United scoorde al 101 keer in 133 officiële wedstrijden voor Juventus, maar zijn toekomst is er onzeker.

Ook landskampioen Inter mocht zijn EK-gangers weer op training verwelkomen. Onder hen ook aanvaller Romelu Lukaku, sinds kort terug in Italië na een vakantie in onder meer de Verenigde Staten en de Caraïben. De 28-jarige spits begint aan zijn derde seizoen in de Serie A. Voor zijn ploegmaat Christian Eriksen is de toekomst bij Inter nog onzeker. De Deense voetballer kreeg een defibrillator nadat hij op het EK te maken had gekregen met hartfalen, maar zou daarmee niet mogen aantreden in de Serie A.

Terwijl landskampioen Inter vol vertrouwen aan het seizoen begint, zal Juventus dit seizoen een en ander willen rechtzetten. De club werd vorig jaar in de kwartfinales van de Champions League uitgeschakeld en verspeelde ook de titel in Italië aan Inter. Het kon zich maar op de laatste speeldag van de competitie verzekeren van deelname aan de Champions League.