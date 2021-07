In het Verenigd Koninkrijk gingen op 19 juli heel wat coronaregels op de schop. Zo kunnen de Britten nu zonder mondmasker of social distancing van het nachtleven genieten. Terwijl sommigen letterlijk de seconden aftelden, kwamen de versoepelingen voor anderen veel te vroeg. ‘Maar als we nu niet heropenen, wanneer dan wel?’, klinkt het bij voorstanders. In bovenstaande video getuigen vier Britten over hoe hun leven er nu uitziet.