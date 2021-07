Containerschip Ever Given komt donderdag aan in Rotterdam

Het containerschip Ever Given dat in maart het Suezkanaal blokkeerde, komt donderdag, een dag later dan voorzien, aan in de haven van Rotterdam. Het schip blijft daar naar verwachting tot begin augustus om containers te lossen en te laden. Daarna vertrekt het naar het Engelse Felixstowe.

De Ever Given werd in maart wereldberoemd toen het overdwars vast kwam te liggen in het Suezkanaal. Er ontstond een file van honderden schepen. Nadat de Ever Given eind maart vlot was getrokken, lag het schip maanden aan de ketting.

In die periode ruzieden de eigenaar en de autoriteit van het Suezkanaal over een schadevergoeding. Er werd initieel bijna een miljard dollar geëist, terwijl de waarde van de lading geschat werd op 600 miljoen tot een miljard dollar. Volgens sommige bronnen zou het uiteindelijk gaan om een bedrag tussen 200 en 500 miljoen dollar plus een nieuwe sleepboot.

Begin juli verliet het containerschip het Suezkanaal. Daarna lag het enkele dagen voor anker bij de Egyptische havenstad Port Saïd. Inmiddels is het onderweg naar Rotterdam.

Met de vrijgave van het schip is lang niet alles financieel geregeld. Er zal nog jaren voor rechtbanken gebakkeleid worden over wie verantwoordelijk is voor het incident in het Suezkanaal. Daarnaast zullen er ook schadeclaims volgen van de eigenaars van de goederen in de containers.

Behalve babyboekjes van auteur Laura Van Boechout en illustratrice Eva Mouton had de Ever Given een behoorlijk ­verscheiden lading aan boord: 110 containers met meubelen voor Ikea, in China geproduceerde fietsonderdelen voor onder meer Specialized en Canyon, eiken vloerplanken, eetwaren zoals noedels en kokosmelk, allerlei kledij gaande van sokken tot draagdekens en ook een paar tienduizend zonnepanelen.