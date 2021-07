Wortel vijftiende Belgische vermelding op Werelderfgoedlijst

Wat zondag wegens een te volle agenda niet lukte, is vandaag toch gebeurd. Samen met drie Nederlandse ‘Koloniën van Weldadigheid’ is de kolonie van Wortel toegevoegd aan de Unesco Werelderfgoedlijst. De vergadering in de Chinese stad Fuzhou maakte het ook vandaag spannend. Wortel werd als allerlaatste en met bekwame spoed goedgekeurd.

De Koloniën van Weldadigheid zijn een uniek fenomeen dat ontstond tijdens het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Tussen 1818 en 1825 bouwde de Nederlandse ex-generaal Johannes van den Bosch het uit in België en Nederland. Het idee was om de armoede aan te pakken door mensen op landbouwdomeinen te laten werken.

Directeur Philippe De Backer, directeur Kempens Landschap dat de site beheert, is opgetogen. ‘Dit is de bekroning van een dossier dat in 2010 door de kolonie van Veenhuizen, in Drenthe, op gang is getrokken. Wortel is de eerste Belgische site die niet als monument, maar als cultureel landschap erkend wordt. De Belgische sites die al op de Werelderfgoedlijst staan, werden tot dusver steeds vanuit de overheid voorgedragen. Dit is de eerste die bottum up tot stand kwam. Niet slecht voor een site die 25 jaar geleden nog op de lijst van de meest bedreigde erfgoedsites stond.’

De erkenning brengt geen financiële voordelen met zich mee. Maar ze heeft wel indirect effect. De Backer: ‘De titel geeft vooruitzicht op 50.000 tot 60.000 extra internationale bezoekers per jaar. Dat hebben we geleerd bij een bezoek aan New Lanard in Schotland, een vergelijkbaar project, waarbij arme mensen werk kregen in een katoenspinnerij. Twee jaar nadat het in 2001 Werelderfgoed werd, kwam het internationaal toerisme op gang. Verder zal de site ook in eigen land meer bekendheid krijgen. Het kwaliteitslabel dat we nu behaalden, is een appel aan onze overheid om zorg te blijven dragen voor het onderhoud.’

Afgelopen weekend werd ook Spa toegevoegd aan de Unesco Werelderfgoed. De stad maakte deel uit van een internationaal dossier met elf Europese kuuroorden.