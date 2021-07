Atalanta meest getelde vlinder tijdens recordeditie Grote Vlindertelling

26.600 deelnemers telden de vlinders in hun tuin tijdens de Grote Vlindertelling van Natuurpunt, van 3 tot 25 juli. De atalanta stond op één met 14.595 tellingen. Het klein koolwitje en de dagpauwoog vervolmaken de top 3.

Steeds meer mensen doen mee aan de Grote Vlindertelling. Met 26.600 deelnemers in 9242 tuinen sneuvelt het record van vorig jaar opnieuw. De vlinders lieten zich niet meteen in grote aantallen zien. De eerste helft van juli was wisselvallig, met een dieptepunt halverwege de maand door de hevige regenval. Nadien brak een periode met zonnig weer aan, waarbij er plots hoge aantallen vlinders opdoken. Vooral de atalanta en de dagpauwoog hebben daarvan geprofiteerd.

Net als vorig jaar werkte de Grote Vlindertelling met steekproeftellingen van vijf minuten. Op die korte tijd zie je in een Vlaamse tuin 6 vlinders, van 3 soorten. Deelnemers konden zoveel tellingen doen als ze wilden.

Foto: Natuurpunt

Zoals elk jaar kwamen ook dit jaar regionale verschillen boven drijven. In Limburg en Antwerpen scoort de citroenvlinder beter (met respectievelijk een vierde en een vijfde plaats), terwijl het oranje zandoogje in Oost- en West-Vlaanderen beter vertegenwoordigd is (een zesde plaats).

De nationale top 20 en een top 10 per provincie vindt u op de website van Natuurpunt.