De vloek van de vierde plaats: ‘Ik had veel meer alles of niets moeten spelen’

Wielrenster Lotte Kopecky en triatleet Marten Van Riel bleven het voorbije weekend steken op de meest ondankbare aller plaatsen: nummer 4. Drie Belgische ervaringsdeskundigen voelen met hen mee.

Triatlete Kathleen Smet (51) lijkt ook zeventien jaar na de feiten nog niet helemaal in het reine met haar olympisch avontuur in Athene 2004. ‘Als vierde val je natuurlijk net buiten de spotlights. Uiteraard is dat geen slecht resultaat, maar er zat zoveel meer in, zeker omdat zowel in Sydney 2000 als in Athene 2004 de winnares absoluut geen topper was. Die dames waren zeker niet beter dan ik. Mijn kinderen vragen me weleens waarom ik toen niet een beetje sneller was. Tja.’

Kathleen Smet. Foto: epa

Smet maakt nog eens het relaas op van haar wedstrijd. ‘Na een matige zwemsessie was ik tijdens het fietsen heel dicht genaderd op een Amerikaans duo. Een paar meter, meer scheelde het niet. Ik kon ze bijna aanraken. Dat tweetal overlegde met mekaar of ze me wilden laten aansluiten, maar besloten om toch door te rijden. Ze wisten dat ik de betere loopster was. Als ik bij hen aanpik, rijden we naar de leiders toe, en zet ik in de loopproef de wedstrijd naar mijn hand. En ja, dan pak ik allicht goud. Of toch minstens een medaille.’

Niet twijfelen

De triatlete betreurt dat ze tijdens het fietsen niet voluit is gegaan. ‘Ik hield nog wat in om op dat zware parcours en onder een loden hitte het loopgedeelte niet te hypothekeren. Achteraf bekeken had ik beter al op mijn fiets de gas volledig opengedraaid. Tegen jonge triatletes zeg ik altijd: ga ervoor, twijfel niet. Zoals die Oostenrijkse wielrenster (Anna Kiesenhofer, red.) in Tokio gedaan heeft. Eigenlijk ontbrak het mij destijds aan zelfvertrouwen. Meer dan die gemiste medaille speelt dat nog in mijn hoofd. Ik had veel meer alles of niets moeten spelen.’

Troost van Jacques Rogge

De beroemdste vierde plaats uit de Belgische sportgeschiedenis staat nog steeds op naam van Paul Vermeiren (57), de Kempense boogschutter die na zijn wedstrijd in Seoel 1988 voor de VRT-camera’s in tranen uitbarstte. ‘Ik voel mee met die twee atleten. Als de koers een beetje anders verloopt, pakt Lotte zeker een medaille. Hopelijk voor hen slijt de pijn even snel als bij mij. Aanvankelijk knaagde het besef dat we met vier waren voor drie podiumplaatsen, en dat ik net diegene was die ernaast viel. Bovendien was mijn score in de kleine finale hoger dan die van de zilveren medaillist. Dat doet pijn, ja.’

Paul Vermeiren in de armen van Eddy de Smedt. Foto: reuters

Meer nog dan zijn vierde plaats, ligt het daaropvolgende manoeuvre van de bond Vermeiren nog steeds zwaar op de maag: ‘Gelukkig voor Lotte en Marten krijgen ze later deze week nog kansen. En ook voor Parijs 2024 zijn ze nog in de running. Voor mij speelde dat destijds niet. Alhoewel ik slechts 33 jaar oud was, schoof de federatie mij koudweg opzij. Ik moest plaats ruimen voor de jongeren, maar die waren daar nog niet klaar voor.’

Troost kreeg Vermeiren vooral van Jacques Rogge, de toenmalige delegatieleider. ‘Ik had altijd een goede band met mijnheer Rogge. Hij heeft na afloop van de wedstrijd lang met mij gepraat en mij getroost. Vooraleer ik in het olympisch dorp aankwam, was de grootste ontgoocheling dus al verdwenen. Ik had evengoed 35ste kunnen eindigen. Voor iemand die 21ste stond op de wereldranglijst was een vierde plaats sowieso een geweldige uitschieter.’

Vermeiren over Lotte Kopecky (foto): ‘Gelukkig krijgt ze later deze week nog een kans. En ook voor Parijs 2024 is ze nog in de running.’ Foto: belga

Toevallig interview

Zo legendarisch is het interview van een snikkende Vermeiren dat Marten Van Riel hem maandag meer dan dertig jaar na de feiten nog eens oprakelde. ‘Straf, toch. Maar hoe relatief is het toch allemaal. De VRT interviewde mij alleen maar omdat Jean-Michael Saive onverwacht was uitgeschakeld. Om hun zendtijd te vullen, zochten ze dus een andere Belg en kwamen ze bij mij terecht. Anders zou mijn vierde plaats gewoon een kort stukje in de krant geweest zijn en zou ik dus niet om de vier jaar door journalisten gebeld worden. Wie kent Anne Goffin nog? Nochtans eindigde zij in Seoel eveneens op een vierde plaats in het pistoolschieten, maar bij haar stond geen tv-ploeg’, merkt Vermeiren op.

Tim Maeyens werd zesde en vierde op de Spelen. Foto: vdb

Op drie seconden van goud

De West-Vlaamse roeier Tim Maeyens (39) bereikte twee olympische finales. In Athene 2004 eindigde hij zesde, vier jaar later strandde hij op de vierde plek. Hij wordt een stuk minder achtervolgd door wroeging dan Kathleen Smet. ‘Natuurlijk was ik initieel wel ontgoocheld, maar terugkijkend besef ik dat ik op mijn waarde was geklopt. Ik roeide de beste wedstrijd van mijn leven, maar op die dag waren er simpelweg drie beter dan ik. Dat maakte die vierde plaats een stuk makkelijker om te accepteren. In een olympische finale moet natuurlijk alles meezitten. En dan kan je beginnen nadenken … Als die Nieuw-Zeelander vijftig meter vroeger stilvalt, ga ik erover en heb ik brons. Want nipt was het wel hoor: drie seconden van goud, twee seconden van brons. Ach, al bij al was ik toch vierde van de wereld. Niet slecht, hé.’

Dat de Spelen destijds échte Spelen waren, hielp evenzeer bij de verwerking, aldus Maeyens. ‘Als een atleet, zoals nu, een paar dagen op zijn of haar kamertje moet zitten treuren, is dat toch een ander verhaal dan bij ons. Ik kon me na mijn wedstrijd volop onderdompelen in de olympische sfeer. Wij gingen de andere Belgen aanmoedigen of bezochten andere sporten. Ik meen me te herinneren dat ik het thuis na mijn terugkeer uit Peking, weg van de olympische magie, wel wat lastiger had om die vierde plaats te verwerken. Dan daalde dat besef harder neer. En wat Marten en Lotte betreft, zij zijn nog jong genoeg om in Parijs te herkansen.’