Alison Van Uytvanck stunt tegen Kvitova: ‘Een van mijn mooiste overwinningen’

Het tiende reekshoofd Petra Kvitova mag haar koffers pakken op het tennistoernooi in Tokio. Alison Van Uytvanck haalde het met 5-7, 6-3 en 6-0 na 2 uur en 9 minuten.

Petra Kvitova is niet de minste. Ze won brons op de vorige Olympische Spelen in Rio en heeft Wimbledon twee keer op haar naam staan. De 31-jarige Tsjechische prijkt nog altijd op de dertiende plaats op de WTA-ranking en was het tiende reekshoofd in Tokio. Mooie adelbrieven, maar Alison Van Uytvanck hield gelijke tred in de eerste set, tot twee ijzersterke returns het verschil maakten bij 5-6.

Vroeg in de tweede set werd echter duidelijk dat Kvitova fysiek zwaarder leed onder de hitte dan de vier jaar jongere Van Uytvanck. Er was iets meer bewolking dan zondag, maar het kwik ging nog altijd boven de dertig graden op court 5. Kvitova deed nog mee tot een 3-2-voorsprong, maar ging dan conditioneel ten onder. Ze vocht wel, maar bewoog steeds logger en ging meer fouten slaan. Van Uytvanck scoorde met een paar geslaagde dropshots en maakte de gewonde prooi af door tien spelletjes op rij te winnen. ‘Ik zat compleet dood na anderhalve set’, gaf Kvitova toe. ‘Mijn benen waren zwaar. Ik lijd aan astma en in dit weer heb ik het extra moeilijk.’

Voor Van Uytvanck had de partij nog wat langer mogen duren: ‘Het is hier al een week heel warm geweest, maar ik ben goed aangepast. Ik voelde me enorm fit en kon nog wel even door. Ik heb alleen wat blaren onder mijn tenen. Door de hitte wordt de vloer extreem warm. Je voeten gaan zweten, je sokken worden nat en dat geeft wrijving in je schoenen. Maar ik ben niet de enige. Ik heb er bij de kine al veel gezien met de tenen omhoog.’

Petra Kvitova buigt het hoofd. Foto: reuters

Samen kijken naar Nina Derwael

De Vilvoordse is aan het genieten van haar eerste Spelen. ‘Dit was een van mijn mooiste overwinningen. De eerste keer Olympische Spelen en dan tegen zo iemand kunnen winnen in de tweede ronde, dat is super. Ik was extra gemotiveerd omdat Greet (Minnen, haar vriendin, red.) op Roland Garros een matchpunt had gekregen tegen Kvitova, maar dat niet had kunnen benutten. Jammer dat Greet er niet bij kan zijn, want ik zou deze momenten graag met haar delen. Ook buiten het tennis is dit een mooie ervaring. Zondagavond hebben we in de lounge van Team Belgium samen naar de gymnasten gekeken. Heel knap van Nina Derwael en heel het team, en leuk om zo’n moment samen met andere sporters te beleven.’

Opnieuw Muguruza

In de derde ronde komt Van Uytvanck een bekende tegen: de Spaanse Garbiñe Muguruza, het nummer negen van de wereld en het zevende reekshoofd. De Spaanse won vrij makkelijk van de Chinese Wang Qiang: 6-3, 6-0. Van Uytvanck en Muguruza stonden zondag nog tegenover elkaar in het dubbelspel, de ene met Elise Mertens, de andere met Carla Suarez Navarro. Spanje klopte België met 6-3, 7-6 (4). Tijd voor revanche?

Van Uytvanck: ‘Muguruza is weer een wereldtopper die een paar grand slams heeft gewonnen. Het wordt een leuke match om naar uit te kijken. Ik heb haar al eens geklopt op Wimbledon en ik hoop dat ik dat hier kan herhalen. Maar het zal heel moeilijk worden. In Melbourne dit jaar heb ik verloren. Maar toen voelde ik me niet geweldig.’