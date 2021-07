Waarschuwing voor monsterfiles van en naar vakantiebestemmingen

Mobiliteitsorganisaties Touring en VAB waarschuwen maandag voor het eerste zwarte weekend op de Europese snelwegen en dit zowel richting zuiden als op de terugweg. Vooral in Frankrijk worden monsterfiles verwacht. Ook in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Italië en Spanje waarschuwen beide organisaties voor dichtgeslibde wegen en lange files.

Het wisselweekend eind juli/begin augustus staat traditioneel garant voor lange files, met veel vertrekkende en terugkerende reizigers. Touring en VAB roepen dan ook op om de filedrukte zo veel mogelijk te vermijden door de klassiek drukke tijdstippen op zaterdag en zondag in de mate van het mogelijke te vermijden.

In Frankrijk zullen zaterdag alle belangrijke vakantieassen zwart kleuren. Dat zal het geval zijn voor onder meer de ‘Autoroute du Soleil’ (A6 Parijs - Lyon, A7 Lyon - Orange en A9 Orange - Spaanse grens) en de A10 Parijs - Bordeaux. Ook aan de Mont Blanctunnel zal het dit weekend aanschuiven worden. Voor de terugweg voorspelt Touring op zaterdag een rode dag. VAB acht het mogelijk dat bij onze zuiderburen het filerecord sneuvelt.

Voor Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Italië en Spanje is de filedrukte zaterdag iets minder, al moeten reizigers zowel op de heen- als de terugweg rekening houden met lange files bij traditionele knooppunten als de Gotthardtunnel. Voor deze landen is dan code rood van kracht. Ook wegenwerken nabij Chiasso in Italië veroorzaken al de hele zomer lange files.

Zondag zou de situatie ietwat normaliseren met code oranje op de Europese wegen in beide richtingen. Enkel Duitsland en het zuidoosten van Frankrijk krijgen voor terugkerend verkeer dan nog code rood opgeplakt.

