De Europese Unie stuurt vier vliegtuigen naar Sardinië om te helpen bij de bestrijding van grote bosbranden in het westen van het eiland. In Frankrijk in een zware bosbrand onder controle, in het noordoosten van Spanje worden evacuaties uitgevoerd.

Italië riep zondag de hulp van andere Europese landen in. Frankrijk ging in op de vraag en stuurde al twee blusvliegtuigen. Volgens de Europese Commissie stuurt nu ook Griekenland twee toestellen.

Er moesten al 1.500 mensen hun huizen verlaten, maar er zijn nog geen doden of gewonden gemeld. Er zijn volgens plaatselijke media panden beschadigd en boeren hebben oogsten en vee in de vuurzee verloren. Zo’n 20.000 hectare bos is in rook opgegaan op het eiland.

Gouverneur Solinas spreekt van ‘een ongeziene ramp’. Hij vraagt de overheid om fincanciële hulp om te schade te herstellen.

Spanje

In Spanje is het noordoosten van het land getroffen. De brand brak zaterdagmiddag om een nog onbekende reden uit in de gemeente Santa Coloma de Queralt, op zowat 100 kilometer ten westen van Barcelona. Door de hoge temperaturen en de ernstige droogte kan de brand zich makkelijk verder verspreiden, waardoor 5.000 hectare natuurgebied wordt bedreigd. Tachtig mensen moesten hun huizen verlaten, jeugdkampen werden geëvacueerd.

Frankrijk

In Frankrijk brak de brand uit in het bergachtige gebied tussen Narbonne en Carcassonne, en strekt zich momenteel uit over 850 hectare. Het vuur is er onder controle, maar de situatie blijft gevaarlijk omdat het warm en droog blijft.