Frankrijk kleurt oranje, ook rest Europa slechte cijfers

De coronakaart van Buitenlandse Zaken kleurt minder en minder groen. Frankrijk en Griekenland zijn bijna helemaal oranje.

De cijfers in Frankrijk gaan al een hele tijd de slechte kant uit, en Buitenlandse Zaken, die de adviezen baseert op European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), besloot een hele reeks regio’s oranje in te kleuren. Laag-Normandië, Hoog-Normandië, Nord-Pas-de-Calais, Picardië, Elzas, Champagne-Ardenne, Lotharingen, Pays de la Loire, Bretagne, Aquitanië, Limousin, Poitou-Charentes, Auvergne en Rhône-Alpes zijn oranje zones. Het zuiden van Corsica kleurt vanaf woensdag rood, net als het overzeese departement Guadeloupe in de Caraïben.

In Griekenland zijn de Noord-Egeïsche Eilanden, Centraal-Macedonië en Centraal-Griekenland oranje. Daardoor kleurt bijna het hele land oranje. Attica en Kreta blijven rood. Vanaf woensdag zullen ook de Zuid-Egeïsche Eilanden, Epirus, Thessalië en de Ionische Eilanden rood kleuren.

Sicilië, Sardinië, Veneto en Lazio kleuren oranje, alsook Vaticaanstad. De rest van Italië blijft groen.

Rood

In Ierland is de situatie bijzonder slecht, heel het land is oranje, maar vanaf woensdag zullen de regio’s Northern and Western, Southern en Eastern and Midland rood kleuren. Het Spaande Ceuta kleurt vanaf woensdag rood, net als Monaco.

Groen

Toch is er ook goed nieuws. Zo wordt in Zweden de regio Upper Norrland groen, Stockholm kleurt wel oranje.

Ook voor de landen buiten de Europese Unie en de Schengenzone verandert er het een en het ander. Zo kleurt Rwanda voortaan rood en Israël, Libanon, Jordanië en de Verenigde Staten kleuren oranje. Oekraïne wordt groen.

Wie uit een rode zone binnen de Europese Unie terugkomt en niet over een vaccinatiecertificaat, herstelcertificaat of recente negatieve coronatest beschikt, moet zich na terugkomst laten testen. Reizigers uit een rode zone buiten de EU moeten zich ook met een vaccinatiecertificaat bij thuiskomst laten testen. Wie niet over zo’n certificaat beschikt, moet een quarantaine van tien dagen respecteren. Alle antwoorden op vragen over terugkomst of quarantaine zijn te vinden op de website info-coronavirus.be.

Kama beweegt: reizen in tijden van corona

Kleurcodes verklaard Een land kleurt groen als er in de afgelopen twee weken minder dan 75 besmettingen per 100.000 inwoners waren en het testpositiviteitspercentage lager is dan 1 procent. Is tot 4 procent van de testen positief, maar is de incidentie lager dan 50, dan kleurt het land ook groen.



De kleurcode oranje geeft aan dat er een incidentie is tussen de 75 en de 200 besmettingen en dat minder dan 4 procent van de testen positief is, of dat er tussen de 50 en 75 besmetting zijn per 100.000 inwoners maar de positiviteitsratio hoger is dan 1 procent.



Het ECDC kleurt een land rood als de incidentie 75 tot 200 gevallen bedraagt en het testpositiviteitspercentage 4 procent of meer is, of een land een incidentie doorgeeft tussen de 200 en 500 besmettingen. Ook de kleurcode donkerrood bestaat. Die wordt gebruikt bij een incidentie van meer dan 500.