Kim Clijsters, met ingepakte kuit, verliest eerste (exhibitie)wedstrijd in bijna een jaar

Kim Clijsters speelde vannacht in Atlanta een exhibitiematch tegen de Amerikaanse Sloane Stephens (WTA 69). In haar eerste wedstrijd in bijna een jaar bood de Limburgse bij momenten goed weerwerk, maar ze moest uiteindelijk haar meerdere erkennen in de nummer 69 van de wereld. Ze verloor in twee sets (6-4, 6-4). Clijsters speelde met een ingepakte kuit, maar leek daar geen hinder van te ondervinden.

Kim III is voorlopig nog geen al te groot succes gebleken. De laatste match van Clijsters dateerde al van de US Open vorig jaar. Sindsdien hielden blessures en de coronapandemie haar van het court. Nu is Clijsters echter terug fit en in Amerika stond ze nog eens op een tenniscourt voor een exhibitiewedstrijd. Maar ook in Atlanta waren de tennisgoden haar aanvankelijk niet goed gezind: door de hevige regenval begon de wedstrijd later dan gepland.

Clijsters kwam traag op gang en meteen ging Stephens door haar opslag. Toch ging het daarna gelijk op tot aan 4-4. Op dat moment ging de Amerikaanse echter opnieuw door de opslag van Clijsters en haalde ze de eerste set binnen: 6-4.

In de tweede set kregen we een gelijkaardig wedstrijdverloop. Opnieuw ging Clijsters mee tot 4-4, maar dan kon Stephens opnieuw voor een beslissende break zorgen. Ook set twee ging met 6-4-cijfers naar Stephens.

Eind augustus volgt voor Clijsters waarschijnlijk de US Open. Als drievoudige winnares zal ze voor de Grand Slam waarschijnlijk een wildcard krijgen.