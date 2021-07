Red Lions met 3-1 te sterk voor Duitsland: ‘Nog ruimte voor verbetering’

De Red Lions hebben maandag ook hun tweede wedstrijd van het olympisch hockeytoernooi in Tokio gewonnen. Duitsland moest met 3-1 voor de bijl.

Cédric Charlier (5e en 7e) bezorgde de Belgen al snel een vroege voorsprong, die tot de rust op het bord bleef staan. Na de pauze maakte Alexander Hendickx (35e) er op strafcorner 3-0 van. In de 51e minuut legde Martin Häner, ook op strafcorner, de eindstand vast.

Zaterdag wonnen de Belgen ook al met 3-1 van Nederland. In groep B nemen ze het ook nog op tegen Zuid-Afrika (dinsdag), Canada (donderdag) en Groot-Brittannië (vrijdag). De top vier plaatst zich voor de kwartfinales.

Red Lions gaan na zes op zes nog niet zweven

De Lions zagen maandag wel Nicolas De Kerpel met een blessure aan de linkerenkel uitvallen. ‘Daardoor waren we in de aanval tot vier herleid en was het hard werken’, zegt Van Aubel, die de assist leverde voor de 2-0 van Cédric Charlier. ‘Als je dan ook nog onnodig kaarten pakt, wordt het echt zwaar. Gelukkig waren we de wedstrijd met die twee vroege doelpunten heel goed begonnen.’

‘Op internationaal niveau is het al moeilijk als je met vijf in de aanval speelt en met vier wordt het fysiek heel zwaar’, beaamt Thomas Briels. ‘Het is door vermoeidheid dat we technische fouten begonnen te maken. Bovendien hebben we noodgedwongen onze tactiek moeten wijzigen.’

‘Op een bepaald moment in de wedstrijd hadden we het knap lastig’, geeft Victor Wegnez toe. ‘Dat kan beter. Maar als je zes op zes scoort tegen Nederland en Duitsland kan je niet klagen. Nu moeten we bevestigen.’

‘Voor zo’n start teken je meteen’, klonk het bij Simon Gougnard. ‘Fysiek waren we sterker dan de Duitsers. Het zal erop aankomen fris te blijven tot de kwartfinales. Dat wordt de belangrijkste wedstrijd. Er zijn nog heel wat dingen die we kunnen verbeteren, zoals wat details op de strafcorners, zowel offensief als defensief. Soms zaten we niet goed in de wedstrijd en we pakten ook weer te veel kaarten. Het zijn details, maar die kunnen het verschil maken.’

Antoine Kina benadrukte het belang van een onberispelijke verdediging. ‘Aan de bal is er nog ruimte voor verbetering, maar verdedigend waren we heel sterk. Als we zo doorgaan, kunnen we een goed toernooi spelen. We scoren twee velddoelpunten en dat is goed want onze strafcorners waren niet geweldig. We moeten nu niet te zelfverzekerd worden. Je mag niemand onderschatten, je moet in elke wedstrijd alles uit de kast halen en de focus bewaren.’