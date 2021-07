Dit hebt u vannacht gemist: Red Lions op kruissnelheid, Katie Ledecky onttroond in het zwembad

De Olympische Spelen in Tokio leven bij ons vooral ’s nachts. Wat heeft u gemist?

Wat waren de hoogtepunten van afgelopen nacht?

In een spannende triatlon ging de titel in het Odaiba Marine Park na 1,5 km zwemmen, 40 km fietsen en 10 km lopen naar de Noor Kristian Blummenfelt. Hij haalde het met 11 seconden voorsprong op de Brit Alex Yee. De Nieuw-Zeelander Hayden Wilde pakte brons. Onze landgenoot Marten Van Riel werd bijzonder sterk vierde.

Foto: AP

In het zwembad was het uitkijken naar Adam Peaty, wellicht de allerbeste schoolslagzwemmer uit de geschiedenis. De Brit verlengde zijn olympische titel met een straffe 57.37.

Met Katie Ledecky dook er nog een zwemlegende het water in voor de 400m vrije slag. Ze begon denderend en leek op weg naar de titel, maar Arniarne Titmus stormde in de laatste 50m nog voorbij de Amerikaanse die nochtans haar tweede beste tijd ooit zwom. Een formidabele strijd tussen de twee, met twee tienden boven het wereldrecord en een veertienjarige Canadese die vierde werd.

Formidabel is ook het woord om zwemmer Caeleb Dressel te omschrijven. Met een gouden medaille op de 4x100m vrije slag heeft de Amerikaan zijn eerste van mogelijk zes medailles binnen.

Foto: ISOPIX

Hoe verging het de Belgen?

Een sterke, maar diep ontgoochelde Marten Van Riel werd dus vierde in de triatlon. Van Riel schoof attent mee maar moest halfweg het lopen de besten laten gaan. Hij eindigde zo als vierde op 48 seconden van de winnaar.

Foto: BELGA

De Red Lions wonnen maandag ook hun tweede wedstrijd van het olympisch hockeytoernooi in Tokio. Duitsland moest met 3-1 voor de bijl. Cédric Charlier (5e en 7e) bezorgde de Belgen al snel een vroege voorsprong, die tot de rust op het bord bleef staan. Na de pauze maakte Alexander Hendickx (35e) er op strafcorner 3-0 van. In de 51e minuut legde Martin Häner, ook op strafcorner, de eindstand vast.

Foto: BELGA

Skateboardster Lore Bruggeman is er dan weer niet in geslaagd zich voor de finale te plaatsen in de streetdiscipline. Met 9,27 punten werd ze in de kwalificaties elfde. Alleen de top acht skatet de finale.

De Belgische basketters 3x3 hebben in hun vijfde wedstrijd een nipte 21-20 nederlaag geleden tegen China. Maandag geven ze ook nog Nederland partij, dinsdag is Polen de laatste tegenstander in de round robin met acht.

Foto: AFP

Nog iets dat u gemist heeft?

De triatlon kreeg zowaar een valse start. Niet omdat een triatleet zich ongeduldig toonde, maar omdat een boot van de organisatie op amper enkele meters van het startplatform dreef toen het startschot gegeven werd. De start moest worden overgedaan.

Foto: REUTERS

Dit staat er vandaag nog op het programma

08u - 11u: MOUNTAINBIKE: Jens Schuermans (en Van der Poel/Pidcock)

12u – 14u30: ZWEMMEN: Louis Croenen (200m vlinderslag), reeksen

23u30 – 01u45: TRIATLON: Valerie Barthelemy, Claire Michel