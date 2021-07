Geen tweede titel op rij voor Dimitri Van den Bergh

Dimitri Van den Bergh heeft zondagavond het World Matchplay darts (817.000 euro) in het Engelse Blackpool niet voor het tweede jaar op rij kunnen winnen. In de finale verloor onze landgenoot van de Schot Peter Wright met 18-9.

Van den Bergh (PDC 9) nam in de finale, net als tegen de Pool Ratajski in de halve finale, een zeer matige start. Zo miste de titelverdediger in de eerste sessie maar liefst negen van de tien uitworpen waar Wright (PDC 2) van profiteerde en een 4-1 voorsprong nam. De 27-jarige Antwerpenaar pakte met een 12-darter leg zes, maar Wright walste met een 14-darter, een 11-darter, een 14-darter en een 12-darter over Van den Bergh die meteen tegen een 8-2 achterstand aankeek.

In de derde sessie brak Van den Bergh voor de eerste keer door de darts van de voormalige wereldkampioen waarna hij met een 98 uitworp zijn achterstand kon herleiden tot vier legs. ‘Snakebyte’ Wright pakte echter de twee volgende legs met onder meer een 10-darter. De ‘Dreammaker’ prikte met bull’s eye een 87 uitworp weg waarmee hij de sessie met 3-2 won. Ook de volgende sessie was met 3-2 voor Van den Bergh. Wright, die ondertussen zes legs was verwijderd van de titel, pakte de volgende sessie met 5-0 en dit ondanks vier 180 worpen van ‘Dancing Dimi’, die andermaal tien dubbelkansen onbenut liet. Met de rug tegen de muur prikte Van den Bergh nog een 105 uitworp weg, maar het volgende spelletje was voor Wright die zijn eerste World Matchplay-titel op zijn palmares mocht bijschrijven.

Wright noteerde een gemiddelde van 105.9 per drie darts tegen 100.88 voor Van den Bergh. Vooral bij het uitwerpen liet Van den Bergh het afweten met een checkout-gemiddelde van 27.27% tegen 58.06% voor Wright. Beide spelers waren lovend voor elkaar. ‘Dimitri is een fantastische vriend’, verklaarde Wright. ‘Ik ben er zeker van dat hij nog wereldkampioen gaat worden. Toen hij bij ons logeerde tijdens de coronaperiode, stond hij van ‘s morgens tot ‘s avonds aan het dartbord en het heeft zijn vruchten afgeworpen. Voor de aanvang van het toernooi liet ik al weten dat ik klaar was voor de titel en het is uitgekomen.’

Van den Bergh zelf gaf toe dat Wright de verdiende winnaar was.