Tunesische president ontbindt parlement en ontslaat regeringsleider

De Tunesische president Kais Saied heeft het parlement ontbonden en regeringsleider Hichem Mechichi uit zijn ambt ontslagen. Dat maakte de president zondagavond bekend.

Saied kondigde de maatregelen aan op grond van artikel 80 van de grondwet, na een spoedvergadering in het paleis van Carthago. Tunesië wordt momenteel geconfronteerd met een hoogtepunt van de coronapandemie en kent een diepe politieke crisis die het land al maandenlang lamlegt. De beslissing volgt na een dag vol protesten tegen de Tunesische leiders, onder meer over de manier waarop ze de coronacrisis aanpakken.

Ontslag

Vorige week werd al de minister van Volksgezondheid Faouzi Mehdi ontslagen, omdat die had medegedeeld dat naar aanleiding van het Offerfeest alle meerderjarigen zonder uitnodiging naar een van de 29 vaccinatiecentra in Tunesië konden gaan. Dat veroorzaakte een ongeziene stormloop waardoor in meerdere centra de politie tussenbeide moest komen om de orde te herstellen. Een aantal centra raakte ook beschadigd.

Tunesië heeft voorlopig maar een beperkte toegang tot coronavaccins. Nog geen tien procent van de bevolking is volledig gevaccineerd. België heeft daarom besloten noodhulp te verlenen, met onder meer 150.000 dosissen van het AstraZeneca-vaccin. Afgelopen donderdag werden ook geneesmiddelen en medisch materiaal zoals handschoenen en mondmaskers verscheept.