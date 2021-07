Ook AA Gent kan niet winnen op eerste speeldag, gaat onderuit op het veld van Sint-Truiden

Ook AA Gent is het nieuwe seizoen van de Jupiler Pro League met een valse noot begonnen. De Buffalo’s beleefden op het veld van STVV nochtans een droomstart, maar ex-spelers Ilombe Mboyo en Christian Brüls bezorgden de thuisploeg nog een onverhoopte driepunter: 2-1. Bij de bezoekers werd al flink geroteerd maar dat leverde niet het gewenste resultaat op, integendeel: het optimisme na de geslaagd Europese ouverture kreeg meteen een flinke knauw.

Bij de thuisploeg kon Bernd Hollerbach slechts met enige moeite een competitief elftal tussen de lijnen brengen. Geen kopzorgen voor Hein Vanhaezebrouck, die zelf s naar hartenlust roteerde. Hierdoor verschenen in vergelijking met vorige donderdag tegen Valerenga met Okumu, Samoise, Nurio en Malede vier nieuwe namen aan de aftrap.

Vooraf bestond er flink wat twijfels over de paraatheid van de geplaagde Kanaries. Het onverwachte vertrek van Peter Maes, de vele blessures en het uitblijven van de gewenste versterkingen, bezorgden Hollerbach en co slapeloze nachten. En de beginminuten zorgden niet meteen voor meer vertrouwen. Bij de eerste Gentse hoekschop tikte Ngadeu de bal tot bij Hanche-Olsen, die van dichtbij de 0-1 binnen knalde.

Sint-Truiden was van slag en het Limburgse publiek begon zelfs al te morren door de vele misverstanden bij de thuisploeg. Vooral Pius kende een dramatische avond maar toen Samoise een bal volkomen fout inschatte, ging Matsubara aan de haal en die bood Mboyo de totaal onverwachte gelijkmaker aan. De ex-aanvoerder van de Buffalo’s aarzelde niet en haalde de trekker over: 1-1.

Gentse combinaties blijven steken in kunstgras

Die treffer zorgde evenwel niet voor rust in de Truiense tent. Pius bleef aanmodderen en het was een half mirakel dat Gent niet profiteerde van zijn gestuntel. Hollerbach vond het nu wel welletjes en haalde de krasselende verdediger voor het halfuur naar de kant. In zijn plaats kwam Buatu. Gent bleef ondertussen het balbezit opeisen maar het grootste Gentse doelgevaar was een uitstekende vrije trap van Hjulsager die rakelings doel miste.

De Buffalo’s konden voor rust slechts zelden echt vlotte combinaties in elkaar boksen. Ook defensief lieten met name Samoise en nieuwkomer Okumu net iets te vaak een steekje vallen om met een goed gevoel de kleedkamers op te zoeken bij rust. Dit spelbeeld bleef na de pauze onveranderd. Gent bleef dominant maar STVV-doelman Schmidt werd op uitzondering van een schuchtere poging van Hjulsager nauwelijks niet op de proef gesteld.

Matig Sint-Truiden houdt makkelijk stand

De motor van Odjidja sputterde, op de flanken leverde Nurio en Samoise een non-match af, Malede bleef grotendeels onzichtbaar en Bruno zat duidelijk niet zo lekker in de match als tegen Valerenga. Nee, Sint-Truiden maakte het hen niet eens zo moeilijk. Want de thuisploeg bleef ook na rust een team met groeipijnen dat al blij was dat het zonder al te veel problemen overeind bleef. HVH greep in en bracht met Tissoudali en Bayo iets na het uur twee verse offensieve krachten.

En toen sloeg de schalkse Brüls toe: Kuifje uit de Oostkantons deed Stayen ontploffen met een heerlijke knal in de winkelhaak. Bolat kon alleen maar vol bewondering het hoofd buigen en op de Gentse bank besefte men meteen hoe moeilijk de opdracht nu wel zou worden voor de Buffalo’s.

Wat volgde was ruim 20 minuten éénrichtingsverkeer. Gent drong aan maar scoren deed het niet meer, Tissoudali trapte op de vuisten van Schmidt en zag hoe Bayo zijn loepzuivere assist onbenut liet. Een flodderbal belandde nog op de paal. Appel voor voorafgaand handspel leverde niets meer op.

Negen openingsduels op rij zonder zege

En zo verloren de Buffalo’s nog maar eens op de openingsspeeldag. De negatieve reeks telt nu al negen openingsduels op rij zonder zege. Bij STVV haalt Hollerbach opgelucht adem, de eerste zege levert hem ongetwijfeld een betere onderhandelingspositie op als hij nog maar eens bij zijn bestuur aanklopt voor noodzakelijke versterkingen. Gent stapt woensdag met een wrang gevoel het vliegtuig naar Oslo op.