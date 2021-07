Extreem weer treft landbouwers wereldwijd

Extreem weer de voorbije weken heeft de voedingsgewassen over de hele wereld getroffen. Volgens de Verenigde Naties kunnen de voedselprijzen hierdoor stijgen, net nu die al op het hoogste punt in tien jaar staan. Dat verhoogt het risico op honger en politieke onrust.

De ergste vorst in Brazilië in twintig jaar leidde tot de massale sterfte van jonge koffiebomen. Het land is de grootste koffieproducent ter wereld en de koffieprijzen stegen afgelopen week met 17 procent tot het hoogste niveau sinds 2014. Naast vorst is er ook extreme droogte, waardoor de waterreservoirs voor irrigatie leeg staan.

Overstromingen in China’s belangrijkste regio voor varkensvlees hebben boerderijen onder water gezet en verhogen het gevaar op ziektes bij de dieren. Verzengende hitte en droogte verpletteren gewassen in het grensgebied tussen de VS en Canada. En in Europa hebben stortregens het risico van schimmelziekten voor granen aangewakkerd en tractoren in doorweekte velden tot stilstand ­gebracht.

De reeks tegenslagen onderstreept volgens de VN waar wetenschappers al jaren voor waarschuwen. De klimaatverandering en de daarmee gepaard gaande wisselvalligheid van het weer maken het moeilijker om voldoende voedsel voor de wereld te produceren, waarbij de armste landen de zwaarste klappen krijgen.