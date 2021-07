Union straft defensieve blunders Anderlecht genadeloos af in Brusselse derby

Anderlecht heeft zijn competitiestart compleet gemist. In de Brusselse derby tegen Union Saint-Gilloise werd paars-wit op eigen veld geklopt met 1-3. De promovendus begon aarzelend, maar kwam na de verrassende openingsgoal beter in de wedstrijd. Twee fouten in de defensie van Anderlecht leidden de stuntzege van Union in, zelf kwam Anderlecht amper tot kansen.

Bij Anderlecht moesten ze het vertrek van onder andere Lukas Nmecha opvangen, Vincent Kompany verraste door met Isaac Kiese Thelin én Benito Raman te starten. De twee speelden nog nooit samen in een wedstrijd, maar vormden nu wel het aanvalsduo van paars-wit. Verder vormden nieuwkomers Harwood-Bellis en Wesley Hoedt samen met Killian Sardella het hart van de paars-witte verdediging. Tegenstander Union deed het in de voorbereiding uitstekend en veranderde dus zo goed als niets aan zijn kampioenenploeg. Geen enkele nieuwkomer startte in de basis.

Anderlecht begon degelijk aan de wedstrijd met veel energie en drang naar voren. Francis Amuzu was al in het openingskwartier de meest bedrijvige bij paars-wit. Na dertien minuten werd hij uitstekend de diepte in gestuurd door Josh Cullen, zijn poging hobbelde op de paal. Nog geen minuut later was Amuzu daar opnieuw, deze keer zette hij zich goed door op zijn rechterflank en bediende hij Raman. De nieuwe nummer 9 van paars-wit stond helemaal alleen, maar raakte de bal niet goed.

Foto: BELGA

Koude douche

Union leek onder de indruk en kon het hoge tempo van paars-wit niet volgen, maar na twintig minuten staken Les Unionistes dan toch eens hun neus aan het venster. Volledig tegen de gang van het spel in en bij hun eerste echte kans kwamen ze op voorsprong. Killian Sardella schatte een lange bal verkeerd in, Loic Lapoussin kreeg een vrijgeleide richting het doel van Van Crombrugge. De wingback van Union legde de bal goed opzij voor Deniz Undav, die van dichtbij door de benen van Van Crombrugge kon binnenduwen.

Na het openingsdoelpunt kantelde de wedstrijd volledig en deed Union wat tijdens de eerste twintig minuten niet lukte: de bal in de ploeg houden en zelf kansen creëren. Onder impuls van de sterke Lapoussin en de gevaarlijke spits Undav kwam Union nog dicht bij de 0-2, maar het doelpunt viel uiteindelijk toch aan de andere kant.

Op slag van rust kon Yari Verschaeren een razendsnelle counter afronden: 1-1. Amuzu, de beste man bij Anderlecht, zette de aanval op en nieuwkomer Sergio Gomez kon Verschaeren bedienen. Een grote zucht van opluchting bij Kompany en co, want de fans werden ongeduldig. Na 37 minuten waren de eerste fluitconcerten van het seizoen in het Lotto Park alweer een feit. Het leek er lang op dat de spelers ook met een fluitconcert de rust in zouden gaan, maar een knap uitgespeelde counter besliste daar anders over.

Erg tevreden zal Kompany niet geweest zijn met de eerste helft van zijn team. De ongelukkige Sardella en Ashimeru moesten in de kleedkamer blijven, Amir Murillo en kersverse aanwinst Kristoffer Olsson kwamen hen vervangen. Hun invloed was niet meteen bijzonder groot, want na een kwartier spelen had Anderlecht nog geen echte doelkans gecreëerd.

Opnieuw geblunder

Iets over het uur ging het opnieuw mis in de nieuwe paars-witte verdediging, deze keer was het Murillo die in de fout ging. Hij speelde de bal kinderlijk in de verkeerde voeten, Union strafte het voor de tweede keer genadeloos af. Dante Vanzeir kon spitsbroeder Undav bedienen voor zijn tweede van de avond. Tien minuten later was de afgang compleet voor Anderlecht. Invaller Thierry Lazare trapte de bal vanuit het niets onhoudbaar binnen: 1-3.

De invalbeurten van Ait El Hadj en nieuwkomer Lior Refaelov leverden niets meer op. Ook de creatievelingen konden er niet voor zorgen dat Anderlecht beter begon te voetballen. Paars-wit creëerde helemaal niets meer, Union speelde de wedstrijd volwassen uit en boekte zo zijn eerste overwinning in de hoogste afdeling in 48 jaar.