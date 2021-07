Niels Driesen is Belgisch kampioen wielrennen bij de tweedejaars nieuwelingen

Niels Driesen is zondag Belgisch kampioen bij de tweedejaars nieuwelingen geworden.

Driesen was na 9 ronden of iets meer dan 73 kilometer in en rond het Vlaams-Brabantse Liedekerke in een sprint sneller dan Victor Vaneeckhoutte. Liam Coninckx legde beslag op de derde plaats. Steffen De Schuyteneer won de spurt van de grote groep die volgde op 22 seconden en werd vierde voor Liam Van Bylen.

De uitslag (117 deelnemers):

1. Niels Driesen de 73,1 km in 1u42:26 (gemiddeld 42,818 km/u)

2. Victor Vaneeckhoutte op 0:01

3. Liam Coninckx 0:03

4. Steffen De Schuyteneer 0:22

5. Liam Van Bylen; 6. Mauro Cuylits; 7. Viggo Van Neste; 8. Axel Vandamme; 9. Sente Sentjens; 10. Wies Nuyens; 11. Jarno Widar; 12. Michael Latin; 13. Niel Meulemans; 14. Stan Dens; 15. Tom Crabbe; 16. Baptiste Godinache; 17. Xian Neerinckx; 18. Thibo Maertens; 19. Gilles Van Roy; 20. Henri Naessens; 21. Rune Duflo; 22. Jonas Leemans; 23. Cédric Baudewijns; 24. Iljo Neerinckx; 25. Kamiel Eeman; 26. Siebren Antheunis; 27. Seppe Cambré; 28. Viktor Soenens; 29. Miguel Desmet; 30. Kenji Coenen; 31. Toon Van Bruggen; 32. Arne Desimpelaere; 33. Senne Cleenewerck; 34. Anton Lallemand; 35. Lukas Schotte; 36. Yoran Maertens; 37. Born De Dobbelaere; 38. Seppe Van Den Boer; 39. Arthur Mertens; 40. Dimi Van Paemel; 41. Toby Van De Voorde; 42. Gibbe Staes; 43. Matteo Vande Moortel; 44. Yarno Van Herck; 45. Jasper Verreycken; 46. Victor Van Dijck; 47. Ruben Van Den Broeck; 48. Lars Vanden Heede; 49. Miel Tienpont; 50. Sacha Modafferi.