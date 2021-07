De overstromingen van dit weekend staan los van de watersnood in Luik anderhalve week geleden. ‘Maar door de klimaatveranderingen komen ze allebei vaker voor.’

In Dinant viel zaterdag 60 tot 80 liter regen per vierkante meter in één uur tijd. Door de straten van de stad stroomden enorme hoeveelheden water en modder. Net als bij het noodweer in Luik, anderhalve ...