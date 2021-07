Wortel-Kolonie moet nog even wachten op erkenning als Werelderfgoed

De voormalige landloperskolonie Wortel-Kolonie is voorlopig nog geen Unesco-werelderfgoed. De beslissing in het dossier zou zondag vallen op een congres in het Chinese Fuzhou, maar wordt uitgesteld naar maandag omdat er vertraging is opgelopen in een aantal andere dossiers.

Wortel-Kolonie maakt deel uit van de Koloniën van Weldadigheid in België en Nederland. Die ontstonden in de periode 1818-1825, na de Napoleontische oorlogen die in onze streken veel armoede en bedelarij teweegbrachten. Arme gezinnen en bedelaars deden er aan landbouw en kregen zo een inkomen. De sporen daarvan - koloniehuisjes, dreven, gestichten en boerderijen met akkerbouw - zijn vandaag nog altijd duidelijk te zien in het landschap.

Het dossier van de Koloniën van Weldadigheid stond zondag op de agenda van het Werelderfgoedcomité, maar is verdaagd naar maandag, laat het kabinet van Vlaams minister van Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) weten. De beslissing kan vanaf 11.30 uur vallen, want dan begint de vergadering opnieuw.

Wortel is overigens aan een herkansing toe. Toenmalig minister voor ­Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois (N-VA) diende het dossier in 2017 al een eerste keer in, maar het werd toen afgewezen. De aanvraag was sinds 2010 aan het rijpen.