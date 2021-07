Poetin pocht over slagkracht Russische marine: ‘We kunnen elke vijand klap toe brengen’

325 jaar na de oprichting van de Russische marine heeft president Vladimir Poetin zondag op een parade in Sint-Petersburg de slagkracht van zijn zeemacht in de verf gezet. De Russische marine is anno 2021 in staat ‘om elke vijand onder water, op het water of in de lucht te detecteren en een onontkoombare klap toe te brengen, verzekerde Poetin.

De Russische zeemacht heeft in korte tijd machtige torpedojagers, kernonderzeeërs met raketten, een doeltreffende luchtmacht en nu ook wereldwijd unieke supersonische wapens ontwikkeld, stelde Poetin. ‘De zeemacht van Rusland heeft vandaag alles wat nodig is om de bescherming van ons land en onze nationale belangen te verzekeren’, zo klopte de president zich op de borst.

325 jaar nadat Peter de Grote de Keizerlijke Marine oprichtte, hield Poetin troepenschouw op een marinebasis in Sint-Petersburg. Meer dan vijftig oorlogsbodems, waaronder ook schepen uit India, Iran en Pakistan, ongeveer vijftig vliegtuigen en zo’n 4.000 soldaten gaven acte de présence in de thuisstad van de president, zo deelde het Kremlin mee.

Ook in andere Russische marinebolwerken vonden zondag festiviteiten plaats. Dat was onder meer het geval op de basis van de Zwarte zeevloot in Sebastopol op de Krim, in het Syrische Tartus aan de Middellandse Zee en in Vladivostok, de uitvalsbasis van de Pacifische vloot. Na Canada, Indonesië en Groenland heeft Rusland de langste kustlijn ter wereld.