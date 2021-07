Belgische turnsters naar teamfinale op Spelen, finales voor Nina Derwael (2x) en Jutta Verkest

De Belgische turnsters hebben zondag van zich laten spreken op de Olympische Spelen. Nina Derwael plaatste zich in Tokio voor de allroundfinale en de finale aan de brug met ongelijke leggers. De Belgische ploeg, met verder ook Maellyse Brassart, Lisa Vaelen en Jutta Verkest, pakte een ticket voor de teamfinale. En ook Verkest verzekerde zich van een stek in de allroundfinale.

Enkel de beste acht ploegen stootten door naar de teamfinale. België turnde in de vijfde en laatste subdivisie en liet een score van 163.895 punten optekenen, goed voor een vijfde plaats. Op de Spelen in Rio de Janeiro eindigde de Belgische ploeg nog op de twaalfde plaats.

Nina Derwael, tweevoudig wereldkampioene aan de brug, plaatste zich op haar favoriete toestel met een topscore van 15.366 punten voor de finale. Ze turnde een oefening met een moeilijkheidsgraad van 6.7. De uitvoering van de Limburgse leverde 8.666 punten op. Haar Amerikaanse concurrente Sunisa Lee kreeg eerder op dag 15.200 punten voor haar brugoefening. Zij liet de op een na beste score van de kwalificaties optekenen.

Verder kwalificeerde Derwael zich ook voor de allroundfinale. Met een totaalscore van 56.598 punten werd ze zevende in de kwalificaties. Jutta Verkest eindigde op de 26e plaats met 53.632 punten, maar aangezien slechts twee gymnastes per land naar de finale mogen gaan, is ze zeker van een stek bij de beste 24. Maellyse Brassart (52.931 punten) werd 35ste, Lisa Vaelen (52.366 punten) 42ste.

Vijf jaar geleden in Rio maakte Derwael haar olympisch debuut. Ze eindigde toen op de negentiende plaats in de allroundfinale.