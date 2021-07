Bosbrand ten westen van Barcelona loopt uit de hand

In het noordoosten van Spanje is een bosbrand op zowat 100 kilometer ten westen van Barcelona uit de hand gelopen. De vlammen hebben tot nu toe 1.100 hectare bos en landbouwgrond in de as gelegd, zo meldde de Catalaanse dienst voor bosbeheer zondag.

Door de hoge temperaturen van rond de 30 graden en de ernstige droogte kan de brand zich makkelijk verspreiden. De kans bestaat dat de wind die in de regio gewoonlijk rond de middag de kop opsteekt, bovendien het vuur nog zal aanwakkeren. Tot 5.000 hectare natuur wordt direct bedreigd.

De brand brak zaterdagmiddag om een nog onbekende reden uit in de gemeente Santa Coloma de Queralt. Sindsdien hebben al zowat tachtig mensen in de regio hun huizen moeten verlaten. Volgens lokale media gaat het om de grootste natuurbrand van het jaar in het bosrijke Catalonië. As heeft al delen van Barcelona bereikt.

Naast de lokale brandweer en bosbrandbestrijdingseenheden zijn sinds zondagochtend ook Spaanse militairen ingezet om het vuur te proberen te bedwingen. Ondertussen vragen de autoriteiten aan landbouwers in de regio om hun velden zo snel mogelijk om te ploegen om zo in barrières tegen de vlammen te voorzien.

Afgelopen weekend verwoestte een bosbrand verder naar het noorden aan de Costa Brava nog 415 hectare bos in het natuurpark Cap de Creus.