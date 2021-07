Lotte Kopecky valt net naast het podium in de wegrit, Oostenrijkse Kiesenhofer pakt goud

Lotte Kopecky finishte als eerste Belgische op een ondankbare vierde plaats tijdens de olympische wegrit. De Oostenrijkse Anna Kiesenhofer eiste verrassend de gouden medaille op. De dertigjarige amateur haalde het na 137 kilometer tussen de start in Musashinomori Park en de aankomst op het circuit van Fuji solo voor de Nederlandse Annemiek van Vleuten en de Italiaanse Elise Longo Borghini.

Kiesenhofer maakte deel uit van de vroege vlucht en reed vlak na de start al weg. Achterin misrekenden de Nederlandse favorietes zich en de vogel bleek al snel gaan vliegen.

Van Vleuten demarreerde op 53 km van de aankomst nog wel uit het peloton op zoek naar de vroege vlucht met naast Kiesenhofer ook de Poolse Plichta en de Israëlische Shapira. Ze raakte echter nooit in de buurt van de vluchters, die goed hadden ingedeeld, en werd ook weer ingelopen.

Foto: Belga

Kiesenhofer reed intussen op 35 km van de finish voorin alleen weg. Plichta en Shapira werden nog gegrepen, waardoor er wel nog gestreden kon worden voor zilver en brons. Van Vleuten en Longo Borghini reden in de finale weg en gristen de medailles weg voor de neus van Lotte Kopecky, die vierde werd.

Van Vleuten stak bij het overschrijden van de finish de handen in de lucht en dacht even goud op zak te hebben. Ze moest echter tevreden zijn met een tweede plaats. Kiesenhofer won wel degelijk en is op de erelijst van de olympische wegrit de opvolger van de Nederlandse Anna van der Breggen.