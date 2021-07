Alison Van Uytvanck plaatst zich vlot voor zestiende finale in Tokio

Alison Van Uytvanck (WTA-62) heeft zich op het tennistoernooi in Tokio vlot geplaatst voor de zestiende finale. Na 1 uur en 27 minuten was ze in twee korte sets met 6-3 en 6-2 te sterk voor de Servische Ivana Jorovic (WTA 309).

De wedstrijd ging in eerste instantie gelijk op tot Van Uytvanck in de vierde game door de opslag van haar tegenstander ging. Daarna stoomde de Belgische door naar 6-3 setwinst. In de tweede helft hadden beide speelsters meer moeite om hun opslagspel te winnen. Van Uytvanck slaagde erin om 1-4 uit te lopen, waarna Jorovic nog even weerwerk bood. Uiteindelijk was een nieuwe break bij 2-4 voldoende om de wedstrijd uit te serveren. Het eerste matchpunt was meteen ook het goede.

In de volgende ronde neemt Van Uytvanck het op tegen de Tsjechische Petra Kvitova (WTA 13), het tiende reekshoofd in Tokio. Kvitova won in twee sets (6-4 en 6-3) van de Italiaanse Jasmine Paolini (WTA 92).

Eerder op de dag moest Elise Mertens (WTA 17), het twaalfde reekshoofd in Tokio, al na de eerste ronde haar biezen pakken na een 4-6, 6-4 en 6-4 nederlaag tegen de Russin Ekaterina Alexandrova (WTA 34). Daardoor is Van Uytvanck nog de enige Belgische vertegenwoordiger in het tennis.

Ook in het dubbelspel moesten de Belgische vrouwen na de eerste ronde afzwaaien. Tegen het ervaren Spaanse paar Garbiñe Muguruza/Carla Suarez Navarro werd het zaterdag 6-3 en 7-6 (7/4).