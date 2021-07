In Frankrijk zijn zaterdag meer dan 160.000 mensen op straat gekomen om te betogen tegen de ‘pass sanitaire’ en de verplichte vaccinatie voor het zorgpersoneel. Dat blijkt uit cijfers die het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft vrijgegeven. Op de Champs-Elysées in Parijs braken op het einde van de betoging relletjes uit, waartegen de politie hardhandig optrad.

Betogers wierpen barricades op en gooiden met projectielen naar de ordediensten, die daarop traangas en waterkanonnen inzetten. In Parijs liepen er zo’n 11.000 betogers rond in de stad, de grootste betoging was die van de gele hesjes.

Niet alleen in Parijs werd er betoogd, ook in andere Franse steden zoals Lyon, Marseille en Grenoble kwam men op straat. Vorig weekend manifesteerden over heel Frankrijk al 110.000 mensen tegen de vaccinatie, de ‘dictatuur’ of de uitbreiding van de gezondheidspas.

De ‘pass sanitaire’ is sinds deze week nodig voor een bezoek aan musea, bioscopen en grote evenementen. Om de pas te verkrijgen moet je gevaccineerd zijn of een negatieve test afgelegd hebben. De Franse regering wil de pas in augustus ook verplicht maken voor horecabezoek en de toegang tot winkelcentra.