Opnieuw kans op intense buien met onweer

Zondag wordt het wisselend tot zwaarbewolkt. In de loop van de dag en vooral na de middag wordt het opnieuw onstabiel en kunnen er overal buien ontstaan die vrij intens zijn met kans op onweer.

Zondag is het overwegend droog met kans op lokale mistbanken, maar over het westen valt er in de ochtend soms regen. Opnieuw is er, vooral na de middag, kans op intense buien, mogelijk met onweer. Het KMI geeft code geel voor alle provincies en de hoofdstad Brussel van ongeveer 13 uur tot 21 uur. Ook begin volgende week kan het nog hevig gaan regenen.

Het KMI benadrukt wel dat de neerslagintensiteit niet te vergelijken is met wat ons land vorige week overspoelde, en dat de buien ook minder lang zullen aanhouden omdat het ’s nachts telkens rustiger wordt. Toch blijft het oppassen. ‘Plaatselijke wateroverlast is te vrezen, mede door de lokaal nog steeds beschadigde infrastructuur en eventuele obstakels’, klinkt het.

Er moet lokaal rekening gehouden worden met neerslaghoeveelheden van 10 à 20 l/m². De maxima liggen tussen 19 en 24 graden. De wind waait zwak tot meestal matig uit zuidelijke richtingen. Over het uiterste westen is hij soms zwak en veranderlijk. Dat meldt het KMI.

Zondagavond vallen er nog steeds buien, lokaal met onweer. Volgende nacht neemt de buienactiviteit in de meeste streken af, maar over het westen blijft het wellicht wisselvalliger met buien en kans op onweer.

Plaatselijk zijn er soms opklaringen, vooral in het oosten en het centrum. De minima liggen tussen 12 en 16 graden. Er waait een zwakke tot matige wind uit zuidelijke richtingen. Over het westen is de wind zwak en veranderlijk.

Maandag is het gedeeltelijk tot zwaarbewolkt met reeds in de voormiddag kans op buien, mogelijk met onweer. In de namiddag worden de buien intens en zijn ze plaatselijk vergezeld van onweer en hagel. Tijdens de buien kunnen ook windstoten voorkomen. De maxima schommelen tussen 19 en 23 graden. De wind is zwak tot matig uit zuidwest tot west.

Dinsdagochtend krijgen we eerst nog opklaringen maar in de loop van de dag trekken er opnieuw regen- en onweersbuien van west naar oost door het land. In de loop van de namiddag en ‘s avonds wordt het opnieuw droog vanuit het westen met opklaringen. We halen maxima van 19 tot 22 graden. De wind is meestal matig uit het zuidwesten.

Ook woensdag blijft het wisselvallig met soms regen of enkele buien. De maxima schommelen tussen 19 en 22 graden. Er waait een matige zuidwestenwind.

Donderdag wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af en vallen er nog enkele lokale buien, maar is het vaak ook droog. De maxima liggen tussen 19 en 22 graden.

Vrijdag is het wisselend bewolkt met nog kans op een paar buien, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. De maxima schommelen tussen 18 en 21 graden.

Zaterdag is het gedeeltelijk tot zwaarbewolkt met enkele lokale buien en maxima tussen 18 en 21 graden.