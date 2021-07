KV Oostende gaat in eigen huis zwaar de boot in tegen efficiënt Charleroi

De competitiestart van KV Oostende werd een ijskoude duik in de Noordzee. Het overwicht was er, de kansen ook, maar het was een efficiënt Charleroi dat drie keer scoorde (0-3). Een lichtpuntje voor de kustformatie? Net voor de aftrap werd een nieuwe aanvaller gepresenteerd. En ze zullen hem de komende weken hard nodig hebben.

De sfeer zat er wel in, daar in de Diaz Arena. Fans waren opnieuw welkom, en zij kregen net voor de aftrap hun nieuwe spits Thierry Ambrose (ex-Manchester City) gepresenteerd. Jammer voor hen dat hij zijn voetbalschoenen nog niet bij had, want net als tijdens de laatste oefenmatch tegen Moeskroen hadden de kustjongens het zo moeilijk om een goaltje te maken. Daartegenover stonden super efficiënte Zebra’s, die na amper zes minuten spelen al een voorsprong konden versieren. Bedia prikte vanop de rand van de zestien binnen toen de zee in Oostende helemaal open ging. Zo begon het seizoen van KVO nét als vorig jaar: thuis, en met een vroege achterstand.

Pas op: enkel een flinke dosis geluk hielden Charleroi op kop. Gueye trof van dichtbij de lat, een carambole van Hendry werd nét voor de lijn weggeveegd. KVO versierde dus wel kansen, maar academisch was het aanvallend allemaal niet. De druk naar voor zat goed, rond de zestien gebeurde het vooral een beetje op goed geluk. Ondertussen bleef het opletten: zo mocht Van Cleemput plots helemaal alleen (slecht) koppen. Verstoppen dat er tijdens de zomer aardig wat kwaliteit vertrok, lukte moeilijk. Al waren er ook lichtpunten: nieuwkomer Rocha debuteerde bijvoorbeeld aardig.

Foto: BELGA

Charleroi leunt achterover

Ook na de rust kreeg Oostende al snel het ijskoude noordzeewater over zich. Eerst werd een kopbalgoal van Hendry afgekeurd omdat de bal over de achterlijn was geweest, daarna klom Charleroi zowaar op 0-2 via Zaroury. Verdedigend zag het daar trouwens alweer niet te best uit op links. Medley - de vervanger van Theate, op de bank met een nakende transfer - kon bij z’n debuut niet overtuigen. Zijn passing viel dik tegen, en de scherpte achterin was nog niet aanwezig bij de Engelsman.

Ondanks de dubbele achterstand bleef Oostende drukken, maar concrete kansen leverde dat niet op. De bezoekers stonden stevig op hun voeten en hielden al bij al makkelijk stand. Twintig minuten voor tijd bracht Blessin Bätzner en Amade in een poging toch nog iets te forceren. Veel haalde dat niet uit: Gueye controleerde alleen voor Koffi de bal veel te stuntelig, verder kwam Oostende niet meer. Aan de overkant werd de 0-3 van Fall aanvankelijk nog afgekeurd voor buitenspel, maar in de 85ste minuut staken de Karolo’s het mes toch nog iets dieper. Kayembe mocht rustig aanleggen op de zestien en trapte in de korte hoek van Hubert binnen.

Een mooie zomeravond bracht dus een ijskoude competitiestart voor KV Oostende, waar men enkel maar kan bidden dat hun nieuwe spits er de komende weken meteen staat. Want scoren is al weken hét manco aan zee.