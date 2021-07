Zeker 115 doden bij zware moessonregens in India

Bij zware moessonregens in het westen van India zijn nu al zeker 115 doden gevallen. In de buurt van Mumbai, het financiële hart van het land, zijn nog tientallen anderen vermist.

De Indiase deelstaat Maharashtra wordt al dagen geteisterd door hevige moessonregens, met aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen tot gevolg. Daar zijn tot nog toe al zeker 115 doden bij gevallen, al loopt de dodentol mogelijk nog op. In de buurt van de stad Mumbai, waar de meeste dodelijke slachtoffers te betreuren vallen, zijn nog altijd tientallen mensen vermist. De hulpdiensten proberen er zaterdag overlevenden terug te vinden tussen de modder.

In Taliye, op ongeveer 180 kilometer ten zuidoosten van Mumbai, heeft een modderstroom zowat alle huizen verwoest. Twee betonnen structuren zijn het enige wat er nog recht staat. In het dorpje zijn al zeker 40 lichamen geborgen. In Chiplun, op 250 kilometer van Mumbai, stond het water tot zes meter hoog in de straten.

Mahad. Foto: AFP

Volgens de premier van de deelstaat Maharashtra, Uddhav Thackeray, hebben de hulpdiensten de grootste moeite om de getroffen gebieden te bereiken. Die liggen vaak erg afgelegen en zijn nu afgesneden van de wereld door de aanzienlijke schade aan wegen en bruggen. De marine heeft een helikopter ingezet om slachtoffers te evacueren en er zijn ook zes teams met boten en gespecialiseerde duikers actief in het rampgebied.

Nog code rood

Over het hele land zijn bijna 150.000 mensen geëvacueerd uit hun huizen. Ook Karnataka, een deelstaat in het zuidwesten van India, krijgt te maken met overstromingen. Daar vielen drie doden en zijn 9.000 bewoners geëvacueerd. De deelstaat Goa krijgt volgens de autoriteiten daar te maken met de zwaarste overstromingen in een halve eeuw. Dodelijke slachtoffers zijn er niet, maar volgens Vishwajit Rane, de minister van Volksgezondheid van de staat, zijn zeker 1.000 huizen verwoest of beschadigd. ‘De mensen hebben bijna alles verloren’, zegt hij.

Beterschap zit er nog niet meteen in voor de meeste regio’s. De Indiase weerdiensten geven voor grote delen van de deelstaat Karnataka bijvoorbeeld nog code rood, wat betekent dat er ook de komende dagen nog veel erg regen wordt voorspeld. In Maharashtra wordt de situatie penibel omdat verschillende stuwdammen overvol zitten en voorzichtig geleegd moeten worden om de druk te verlichten, wat betekent dat er nog meer water naar de lager gelegen gebieden stroomt. Het moessonseizoen in India duurt normaal gezien van juni tot september.