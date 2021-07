Chevalier en Selemani bezorgen Kortrijk eerste driepunter tegen promovendus Seraing

KV Kortrijk heeft afgerekend met zijn ‘openingscomplex’. Van in 2015 was het geleden dat de Kerels nog eens met een driepunter aan het seizoen startten. KVK won met 2-0 van Seraing, dat voorlopig nog een maatje te klein blijkt voor het hoogste niveau. De hoofdrol was voor Teddy Chevalier, die meteen zijn jaarrekening opende na een seizoen zonder doelpunten.

Een kwarteeuw was het geleden dat Seraing nog eens op het hoogste niveau aantrad. De Metallo’s deden dat op het veld van KV Kortrijk, dat de afgelopen zes jaar maar liefst vijfmaal zijn seizoenopener verloor, één keer volgde er een gelijkspel. Als de geschiedenis zich zou herhalen, dan mochten de Luikenaars hopen op een mooie start in 1A.

Luka Elsner liet alvast niets aan het toeval over en bracht de verwachte elf in de ploeg, met Badamosi als aanvalsleider, geruggensteund door Teddy Chevalier. Bij Seraing ontbrak sterkhouder Kilota, hij verlengde pas deze week zijn contract en deed niet de hele voorbereiding mee. Nieuwkomer Maziz mocht wel starten.

Het was Kortrijk dat het snedigst aan de wedstrijd begon. Het trachtte Seraing meteen bij de keel te grijpen, maar daarvoor waren er te veel slordigheden in de opbouw. Badamosi tekende voor de eerste kans van het nieuwe seizoen, zijn kopbal ging over. Vijf minuten later stak ook Seraing eens de neus aan het venster. Sambu kraakte zijn voorzet, het leer ging huizenhoog over.

Foto: BELGA

Kortrijk nam de regie in handen, maar zette daar niet meteen doelgevaar tegenover. Ei zo na slikte het zelfs op een tegendoelpunt. Sambu won het luchtduel met D’Haene en kopte richting een vrijstaande Marius, Radovanovic zat er met een zweefsprong nog net tussen. Pijlsnel ging het weer richting de overzijde, op de manier waarop coach Luka Elsner het dit seizoen graag wil zien. In een aantal tikken stond Kortrijk aan de overkant, maar Selemani zijn voorzet was te ver achter Chevalier.

Die laatste had even later dé kans om de match open te breken. Selemani stuurde de pocketspits diep, maar Dietsch maakte zijn hoek goed klein. Badamosi tekende in de daaropvolgende actie voor de grootste misser tot nog toe, want in een voor de rest leegstaand doel mikte hij toch nog op Boulenger. Ook nu volgde er meteen een reactie, dit keer door Seraing. Op de counter sneed Poaty naar binnen, Derijck kon nog net redding brengen.

Teddy is back

De kansen waren dan wel in evenwicht, Kortrijk had het overgewicht. Dat resulteerde uiteindelijk ook in het openingsdoelpunt. Rougeaux won het kopduel na een afgeweken voorzet van Vandendriessche, Teddy Chevalier was bij de pinken om de score te openen. Wie anders? De 34-jarige Fransman woog op de verdediging zoals in zijn betere dagen. Na een seizoen zonder goals lijkt hij opnieuw de goede vorm te pakken te hebben.

In de tweede helft eenzelfde spelbeeld. Veel slordigheden, maar enkele snedige acties die het verschil maakten. Zo liet Moreno zich ook opmerken. De 24-jarige Colombiaan trachtte de score te verdubbelen, maar zijn schuivend schot ging nipt naast. Een kwartier voor het einde trilden de netten dan toch nog eens. Chevalier maakte zijn tweede van de avond, maar ref Dierick had de fase al afgefloten voor een lichte duwfout van Gueye op Dietsch.

Het was slechts uitstel van executie. Nadrani stopte een doorgebroken Selemani foutief af, Dierick wees naar de stip. De Comorees stelde zich zelf achter de bal en legde het leer trefzeker in de linkerhoek. De Metallo’s hadden zich op enthousiasme verweerd, maar bleken toch een maatje te klein voor de thuisploeg. Zo won KVK zonder al te veel moeite zijn seizoensopener. Goed begonnen is half gewonnen, zullen ze in het Guldensporenstadion denken. Volgende zondag wacht Antwerp.