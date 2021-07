Horeca-uitbaters protesteren met taart en frieten tegen eet- en drankkramen op Groenplaats

Wie zaterdag rond 14 uur langs de Groenplaats in Antwerpen passeerde, werd door de horeca-uitbaters getrakteerd op gratis frietjes, stukjes taart en drankjes. Ze wilden op die ludieke manier hun ongenoegen uiten tegen de toenemende ambulante handel op het plein.

Een kraam dat ijsjes aan de man brengt vlak voor de terrassen van horecazaken die zelf ook ijsjes op de menukaart hebben staan. Voor de uitbaters is dat kraam een doorn in het oog en ze zijn niet alleen. ‘Ik baat een cocktailbar uit en afgelopen week stond er vlak over mijn zaak een jonge kerel cava te verkopen vanuit zijn bakfiets’, zegt Armando Rocchi van Bar Basil. Vincent Schietekat van broodjeszaak Panos heeft een kraam voor de deur die smoutebollen, churros en beignets verkoopt. ‘Ik heb zelfs een deel van mijn terras moeten opofferen.’

Beide ondernemers, die respectievelijk ondervoorzitter en voorzitter zijn van handelaarsvereniging vzw Groenplaats, hekelen het gebrek aan overleg. ‘Wij hebben niets tegen ambulante handel. We zijn allemaal ondernemers die in deze moeilijke tijden geld proberen te verdienen, maar het zou fijn zijn geweest als de stad eerst met ons overlegd had over het soort van kramen die er zouden neerstrijken’, klinkt het.

Nico Volckeryck van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) begrijpt de frustraties van de horeca-uitbaters. ‘Het is niet de eerste keer dat we klachten krijgen van ondernemers over het willekeurig neerpoten van kramen. We hebben de indruk dat de administratie van de stad, die instaat voor de vergunningen, geen onderzoek doet naar wat voor effect die kramen hebben op de rest van de horeca of de winkels en dat vinden we spijtig. We willen de administratie vragen om eerst te kijken naar wat er al van aanbod in de buurt is en de ambulante handel daarop af te stemmen. Zo stond er op de Groenplaats vroeger een notenkraam en een bloemenkraam, wat een perfecte aanvulling was op de horecazaken.’