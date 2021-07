Tienkoppig Zulte Waregem moet vrede nemen met puntje tegen OH Leuven: 1-1

Zaterdagmiddag begonnen OH Leuven en Zulte Waregem aan hun nieuwe seizoen in de Jupiler Pro League. Na een geanimeerde pot voetbal eindigde de wedstrijd op 1-1.

De wedstrijd begon aan een stevig tempo, en beide ploegen hadden zin in een leuke pot voetbal. Na 10 minuten kregen we meteen een eerste grote kans te zien, maar Jelle Vossen miste van dichtbij onbegrijpelijk voor een leeg doel.

? | Het zal Jelle Vossen niet vaak overkomen dat hij zo'n kans mist! ????#OHLZWA pic.twitter.com/YoISb3ODsk — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) July 24, 2021

Maar Jelle Vossen zou Jelle Vossen niet zijn, als hij zijn foutje niet zou goedmaken. In de 24ste minuut zorgde de 32-jarige spits met een knappe kopbalgoal toch voor een 0-1 voorsprong voor de bezoekers.

OH Leuven liet zich niet zomaar wegzetten en wou zo snel mogelijk de bordjes op gelijke hoogte brengen. Op slag van rust ging Thomas Henry tegen de grond, scheidsrechter Bert Put wees naar de stip. Een discutabele penalty, maar Thomas Henry trok er zich niets van aan en zette de elfmeter rustig om.

In de tweede helft kregen we een gelijkopgaand spelbeeld te zien, tot Joost Van Aken op het uur tegen zijn tweede gele kaart van de middag aanliep. Zulte Waregem moest achteruit en OH Leuven ging nog op zoek naar de voorsprong, maar het bleek niet efficiënt genoeg voor de kooi van Bostyn.

Zo eindigt ook de tweede wedstrijd van dit seizoen op een 1-1 gelijkspel, een puntendeling waar beide teams zich wellicht in kunnen vinden.