Sinds 14 uur hevige regenval, ‘maar in geen geval de grootteorde van zwaar noodweer’

Het KMI waarschuwt met code oranje voor felle onweersbuien en dat na de zondvloed van afgelopen week. Wateroverlast is niet uitgesloten. ‘We zijn beducht voor de opklaringen aan de Franse grens’, zegt Nicolas Roose van Noodweer Benelux. ‘Door die opklaringen stijgt de temperatuur, maar ook de instabiliteit.’

In vele delen van Wallonië wordt nog steeds modder en puin geruimd en daar is opnieuw de regen. Vanmorgen werden daar al enkele bliksems en donders genoteerd. ‘Het grote verschil is dat het nu om onweer gaat’, zegt Frank Deboosere aan VRT. ‘Bij de grote overstromingen was er sprake van een regenzone die 48 uur is blijven hangen.’

Geen vuiltje aan de lucht dan? Niet helemaal. ‘Die onweders kunnen lokaal heel fel zijn,’ zegt David Dehenauw van het KMI. ‘Het is zeer moeilijk te voorspellen waar en wanneer die gaan vallen. Hoe fel ze zullen zijn, is nog moeilijker, maar plaatselijk kunnen er tientallen liters water per vierkante meter vallen. En dat op enkele uren tijd. Er is ook kans op hagel.’

Opklaringen maken buien feller

Opklaringen aan de Franse grens kunnen ook roet in het eten gooien. ‘Aan de Frans-Belgische grens zien we de eerste opklaringen binnenkomen’, zegt Nicolas Roose van Noodweer Benelux. ‘Daar zijn we een beetje voor beducht, opklaringen brengen warmte en warmte verhoogt de instabiliteit. De verwachting is dat die opklaringen verantwoordelijk gaan zijn voor buienvorming. Was het bewolkt dan was de kans op buien en onweer lager geweest.’

Sinds 14 uur is het aan het regen over het oosten van het land. ‘Het gaat om de Ardennen, de provincies Luik, Namen en Luxemburg. Dat is vrij hevige regenval, maar in geen geval de grootteorde van het zware noodweer. Het gaat lokaal pittig regenen, dat moet opgevolgd worden, maar de belangrijke nuance is dat het veel kortere buien zijn. Later op de namiddag gaat het droger worden, daarna zijn nog buien niet uitgesloten.’

Vlaanderen pas later

In Vlaanderen worden de buien pas eind van de namiddag verwacht. ‘Van 17 tot 22 uur’, aldus Dehenauw. ‘Dan is er het meeste kans op onweer. Dat kan hevig zijn voor Vlaams-Brabant, Antwerpen, Limburg en ook Oost-Vlaanderen. West-Vlaanderen lijkt gespaard te blijven, aldus de meeste modellen.’