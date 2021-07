De omstreden schilderijen van kunstenaar Hunter Biden

De zoon van de Amerikaanse president schildert en verkoopt schilderijen. Het werk van de beginnende artiest zou gemakkelijk tot een half miljoen dollar per werk kosten. Als zakenlui of anderen zijn kunst kopen, doen ze dat omdat ze fan zijn van het werk of omdat ze een toegangsticket tot het Witte Huis menen te kopen?

Het Witte Huis weet zich niet goed raad met de jongste ophef die het zwarte schaap van de familie Biden veroorzaakt. Jen Psaki, de woordvoerster van president Joe Biden, wrong zich vrijdag in bochten om de bezorgdheid weg te nemen dat de verkoop van de schilderijen van Hunter Biden naar belangenvermenging ruikt.

Strikt vertrouwelijk

Hunter Biden (51) is advocaat en zakenman. Onlangs outte hij zich ook als kunstschilder met een tentoonstelling die in de Georges Bergès Gallery in New York zal plaatsvinden in het najaar. Liefhebbers kunnen zijn werk er ook kopen en volgens berichten in The Washington Post zouden de schilderijen verkocht worden voor prijzen tussen de 75.000 een 500.000 dollar. Dat wekt argwaan op. Een ‘gewone’, talentrijke schilder aan het begin van zijn carrière zou nooit zulke prijzen kunnen vragen. Critici waarschuwen dat zakenlieden of anderen ze mogelijk kopen louter om invloed te krijgen in het Witte Huis.

Het kabinet van president Joe Biden reageerde op de kritiek dat het ‘passende veiligheidsmaatregelen’ zou nemen. De verkoop van het werk van Hunter Biden ‘zal verlopen via de galeriehouder en die zal de namen van de kopers strikt vertrouwelijk houden’, gaf Psaki begin juli mee. Maar deze maatregel kan kopers niet tegenhouden om Hunter Biden persoonlijk te laten weten dat ze een werk van hem hebben verkocht. Psaki reageerde vrijdag dat er strikte regels zouden gelden. ‘Hij zal niet weten wie zijn werk koopt.’ En daarmee is de kous af voor het Witte Huis.

Favoriete schietschijf

Hunter Biden is een van de favoriete schietschijven van voormalig president Donald Trump. In de verkiezingscampagne van 2020 heeft hij herhaaldelijk gewezen op de economische belangen van de zoon van zijn uitdager in Oekraïne en China. Er loopt ook een gerechtelijk onderzoek naar mogelijke belastingmisdrijven van Hunter Biden. Hij ontkent alle aantijgingen, en Joe zei in een reactie ‘trots’ te zijn op zijn zoon.

Toch liggen de strapatsen van Hunter Biden gevoelig. Toen Joe Biden aan de macht kwam, beloofde hij komaf te maken met de dubieuze familiebanden die onder Trump schering en inslag waren. Denk maar aan de combinatie van zakenbelangen en topfuncties voor zijn dochter en schoonzoon, presidentiële bezoekers die in de Trump-hotels logeerden of de geplande G7-top in Mar-a-Lago. Het Witte Huis biedt in deze zaak echter geen transparantie, maar schermt met geheimhouding.

Alcohol- en drankverslaving

Hunter was lange tijd het zwarte schaap van de familie. Hij stond altijd in de schaduw van zijn talentrijke, oudere broer. Beau diende in het leger, leek een steile politieke carrière te maken, maar hij overleed aan een hersentumor. Hunter scoorde wel prestigieuze, goedbetaalde banen, onder meer bij de Wereldvoedselorganisatie (FAO), maar hij verknoeide het telkens weer, ook door zijn alcohol- en drugsproblemen. Naar eigen zeggen heeft hij die issues onder controle, ook dankzij zijn nieuwe passie: schilderen.