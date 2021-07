‘Ik denk niet dat iemand mij dit snel zal nadoen.’ Parijs 2024 zouden haar Spelen worden. Op haar eerste Spelen, in Tokio, eindigt gewichthefster Nina Sterckx als vijfde.

‘Tijd voor de superhumans. We stellen ze graag aan u voor.’ De tremolo in de stem van de speaker voorspelt dat er iets bijzonders staat te gebeuren. Dan volgt de slechtste muziekmix die er ooit is bijeengeraapt ...