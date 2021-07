In Australië hebben duizenden mensen zaterdag betoogd tegen de lockdown in Sydney en Melbourne, de twee grootste steden in het land. In Sydney ging het er hevig aan toe: verschillende mensen werden opgepakt na gewelddadige confrontaties tussen manifestanten en de politie.

De politie werd er bekogeld met bloempotten en flessen. In de stad geldt nu al een maand een lockdown om een opstoot van de coronapandemie door de deltavariant tegen te gaan. De staat New South Wales ging daarop op slot. Er werden 163 nieuwe besmettingen geregistreerd op zaterdag. Zo’n 13 miljoen mensen zitten nu in lockdown.

Australië is tijdens de eerste golven van de pandemie gespaard gebleven van grote uitbraken, al waren er vorig jaar ook wel strenge lockdowns doorheen het hele land. De woede groeit in het land over de strenge maatregelen en het feit dat de overheid er niet in slaagt voldoende vaccins te voorzien. Slechts 11 procent van de bevolking is volledig gevaccineerd.