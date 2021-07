Moet er nog zand zijn? Als het aan de makers van ‘Dune’ ligt, alvast wel. De langverwachte trailer neemt de kijker mee naar de fascinerende wereld van ‘Dune’ waar Timothée Chalamet de plak zwaait als prins Paul Atreides. Ook Zendaya en Javier Bardem passeren er de revue. De film is gebaseerd op de sciencefictionklassieker ‘Duin’ van Frank Herbert uit 1965. Regisseur is Denis Villeneuve, die u eerder al Prisoners, Incendies en Blade Runner 2049 bracht.

Wie popelt om Chalamet en co aan het werk te zien, oefent best nog even wat geduld uit. De film komt in oktober in de zalen.