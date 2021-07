Eerste gouden medaille voor China, sterke Red Lions leggen Nederland over de knie

De Olympische Spelen in Tokio leven bij ons vooral ’s nachts. En omdat u niet elke nacht uw bioritme overhoop kunt halen, doen wij dat voor u.

Wat waren de hoogtepunten van afgelopen nacht?

De eerste olympische medaille van deze Olympische Spelen is uitgedeeld. De Chinese Qian Yang was met een olympisch record de sterkste in het 10m luchtgeweer.

In het volleybal leek de mannenploeg van Italië op een verrassing te lopen toen Canada 2-0 op voorsprong kwam in de eerste groepswedstrijd. De Italiaanse toppers sloegen echter terug met een heerlijke comeback met 25-21, 25-18 en 15-11 in de laatste drie sets. Alessandro Michieletto leidde de dans met 24 punten.

Hoe verging het de Belgen?

Jessie Kaps opende de Belgische dag op de Spelen met een 27ste plaats in het 10m luchtgeweer. De schutter plaatste zich daarmee niet voor de finale van het tornooi, dat gewonnen werd door de Chinese Yang (zie hierboven).

Foto: AP

Judoka Jorre Verstraeten (-60 kg) moest in de eerste ronde aan de bak tegen de Duitser Moritz Plafky en had het niet onder de markt. De beslissing moest vallen in de ‘golden score’. Ook daar hielden de Belg en Duitser mekaar lang in evenwicht. Na ruim vier minuten trok Verstraeten dan toch het laken naar zich toe, na een knappe Waza-Ari. In de achtste finales trof Verstraeten de Japanse topper Naohisa Takato. Die bleek te sterk: de Japanner klopte Verstraeten met een ippon.

Foto: BELGA

Roeiers Tim Brys en Niels Van Zandweghe plaatsten zich rechtstreeks voor de halve finales van de lichte dubbeltwee. Brys en Van Zandweghe klokten in de derde reeks de tweede tijd (6:26.51). Daarmee waren ze net trager dan Noorwegen (6:25.74) maar hielden ze Canada (6:27.54) achter zich. De top twee van elk van de drie reeksen bereikte rechtstreeks de halve finales, de overige duo’s moesten naar de herkansingen. De halve finales zijn dinsdag voorzien. De A-finale volgt tot slot donderdag.

Foto: AFP

In het hockey speelden de Red Lionsde eerste groepswedstrijd tegen Nederland. De noorderburen kwamen op voorsprong na een knappe goal van Hertzberger, maar dan achtte Aleksander Hendrickx zijn moment gekomen. Met drie doelpunten, twee op strafcorner en één op strafpunt, leidde hij de Lions naar de 3-1 overwinning.

Foto: BELGA

Nog iets leuks dat u gemist heeft?

In het tafeltennis trad de Syrische Hend Zaza aan. De amper 12-jarige Zaza speelde tegen de Oostenrijkse Jia Liu, liefst 27 jaar ouder dan haar. “De Spelen bereiken was al een geweldige prestatie. Ik dacht niet aan winnen, maar aan goed spelen. Ook al is Syrië momenteel in oorlog, we willen tonen dat we iets kunnen bereiken”, stelde ze achteraf.

Foto: ISOPIX

Dit staat er vandaag nog op het programma

10u – 15u15: RUITERSPORT: Laurence Roos, Larissa Pauluis, Domien Michiels (dressuur), dag 1

11u40 – 12u05: BASKETBAL: Letland - België (3x3)

15u25 – 15u50: België - Japan (3x3)